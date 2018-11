Mediji: Gruevskega na Madžarsko prepeljali tudi prek Srbije

Nekdanji makedonski premier obsojen na dve leti zapora

16. november 2018 ob 17:30,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 18:23

Podgorica,Tirana,Skopje - MMC RTV SLO, STA

Potem ko sta policiji v Albaniji in Črni gori v četrtek potrdili, da je nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski v nedeljo državi prečkal na poti proti Madžarsko, mediji poročajo o filmskem begu.

Portal Deutsche Welle v makedonščini, ki se sklicuje na črnogorske policijske vire, tako poroča, da je Gruevskega pot iz Makedonije preko Albanije in Črne gore ter nato prek Srbije vodila na Madžarsko.

Nekdanji premier naj bi zamenjal več avtomobilov, pri čemer naj bi imel pomoč madžarskih veleposlaništev v Tirani, Podgorici in Beogradu.

Gruevski je v nedeljo 11. novembra, zvečer v vozilu madžarskega veleposlaništva izstopil iz Albanije in vstopil v Črno goro, navaja albanska policija. Črnogorska policija je zatem potrdila, da je bil Gruevski na njenem ozemlju, a državo še isti večer zapustil.

Deutsche Welle je v zvezi s tem poročal, da je Gruevski od albansko-črnogorske meje naprej z vozilom madžarskega veleposlaništva potoval v Podgorico, od tam naprej proti Srbiji pa potoval v drugem avtomobilu veleposlaništva. Na srbski meji se je presedel v vozilo madžarskega veleposlaništva v Beogradu.

Mejo med Albanijo in Črno goro ter tisto s Srbijo naj bi po navedbah črnogorske policije prečkal z osebno izkaznico. Srbska policija se doslej o primeru Gruevski še ni izrekla.

Kako je Gruevski zapustil Makedonijo?

Gruevski je iz Makedonije v Albanijo verjetno vstopil nezakonito. Njegovega prihoda v državo niso zabeležili na nobenem izmed mejnih prehodov med Makedonijo in Albanijo. Predstavnik albanske policije meni, da je mejo Gruevski očitno prečkal peš in se tako izognil pozornosti.

Interpol za Gruevskega v času njegovega odhoda iz Makedonije še ni izdal tiralice, tako da tehnično ni bil iskana oseba. Mednarodna tiralica je bila izdana dva dni kasneje, 13. novembra, poroča portal Balkan Insight.

Gruevski je medtem na Madžarskem vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. Vodja urada madžarskega premierja Viktorja Organa Gergely Gulyas je v četrtek poudaril, da Budimpešta Gruevskemu ni nudila nobene pomoči pri begu iz Makedonije.

Zaslišanje v Budimpešti kot "splošna praksa pri nekdanjih voditeljih"

Gruevski je po njegovih navedbah za azil zaprosil na madžarskem diplomatskem veleposlaništvu izven Makedonije. Nato so se "iz varnostnih razlogov" odločili, da bodo Gruevskega zaslišali v Budimpešti in ne na tranzitnem območju - kar je po besedah Gulyasa "splošna praksa pri nekdanjih političnih voditeljih".

EU izpostavlja vladavino prava

Na zadevo se je prvič odzval tudi evropski komisar za širitev Johannes Hahn, ki je dejal, da Makedonija po več letih nazadovanja končno kaže napredek pri spoštovanju načel pravne države. "Vse članice Evropske unije in sosede na območju Zahodnega Balkana bi ji morale pomagati pri tem," je zapisal na Twitterju in poudaril, da gre za "vprašanje kredibilnosti Evrope". Tudi tiskovna predstavnica Evropske komisije Maja Kocijančič je v Bruslju opozorila, da je spoštovanje vladavine prava "temeljno načelo EU-ja, ki velja za članice in kandidatke".

Namesto v makedonski zapor na Madžarsko

Nekdanji makedonski premier bi moral prejšnji teden začeti prestajanje dveletne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega luksuznega mercedesa v vrednosti kar 600.000 evrov. Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s proračunskimi sredstvi za namen njegove osebne uporabe. Priporni nalog za Gruevskega je začel veljati v času, ko je prispel v Budimpešto. Skopje je od Budimpešte že uradno zahtevalo izročitev.

J. R.