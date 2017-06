Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Štiri države so izrekle ostre obtožbe proti Katarju, slednji se nanje še ni odzval. Foto: Reuters Bahrajn Katarju očita, da se vmešava v notranje zadeve. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Četverica držav prekinila stike s Katarjem, ki ga obtožujejo podpiranja terorizma

Doha se na prekinitev diplomatskih stikov še ni odzvala

5. junij 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 07:58

Rijad/Abu Dabi - MMC RTV SLO/Reuters

Savdska Arabija, Egipt, Bahrajn in Združeni arabski emirati so prekinili diplomatske vezi s Katarjem, ki ga obtožujejo destabilizacije regije in podpiranja terorističnih skupin, med njimi Muslimanske bratovščine.

Ob tem so države katarskim rezidentom in obiskovalcem dale dva tedna časa, da zapustijo njihove države, Katar so pa tudi izločili iz koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, ki izvaja vojaške operacije v Jemnu.

Savdska Arabija je zaprla meje svoje meje, s čimer je omejila zračne, morske in kopenske vezi s Katarjem, BBC navaja poročanje državne savdske tiskovne agencije SPA. Kot navajajo savdske uradnike, so se za prekinitev stikov odločili, ker "želijo zaščititi svojo nacionalno varnost pred nevarnostmi terorizma in ekstremizma." Ob tem SPA navaja izjavo savdskih oblasti, da "Katar podpira več terorističnih in sektaških skupin, ki želijo destabilizirati regijo, med njimi Muslimansko bratovščino, Islamsko državo in Al Kajdo, in nenehno promovira njihova sporočila skozi svoj medij." Kot poroča Reuters, se to nanaša na poročanje Al Džazire, ki je v lasti katarske države.

Savdske oblasti so v izjavi Katar obtožile tudi, da podpira oborožence v večinsko šiitski regiji Katif na vzhodu Savdske Arabije in v Bahrajnu, za katerimi naj bi stal Iran.

Tudi Egipt je zaprl svoj zračni prostor in pristanišča za katarski promet, je sporočilo egiptovsko znanje ministrstvo.

Združeni arabski emirati so dali katarskim diplomatom 48 ur časa, da zapustijo državo. Abu Dabi obtožuje Doho, da "podpira in financira terorizem, ekstremizem in sektaške organizacije," BBC navaja poročanje tiskovne agencije WAM. Kot poroča Reuters, letalska družba Etihad Airways s torkom ukinja leta v in iz Dohe.

Bahrajn prekinja vezi s Katarjem, ker Doha "pretresa varnost in stabilnost Bahrajna in se vmešava v njegove zadeve," poroča tamkšanja državna tiskovna agencija.

Katar se na najnoveje še dogajanje še ni odzval.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v odzivu na odločitev štirih držav dejal, da ne pričakuje, da bo to pomembno vplivalo na boj proti Islamski državi. "Ne pričakujem, da bo to imelo kakšen pomemben vpliv, če sploh, na enoten boj proti terorizmu v regiji in globalno," je Tillerson dejal med obiskom v Avstraliji. Ob tem je države, ki tvorijo Svet za sodelovanje v Zalivu (regionalna organizacija, ki združuje Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate), naj skušajo premostiti razlike.

Tokratni ukrepi so veliko strožji kot leta 2014, ko so Savdska rabija, Bahrajn in Združeni arabski emirati umaknili svoje veleposlanike iz Katarja. Takrat so države ohranile prometne oz. potovalne povezave, Katarcev pa niso izgnale.

