Cia nemškega državljana "po pomoti" štiri mesece mučila v svojem tajnem zaporu

Makedonija se je opravičila El Masriju

6. april 2018 ob 15:33

Skopje - MMC RTV SLO

Makedonija se je uradno opravičila Khaledu El Masriju, nemškemu državljanu libanonskega rodu, ki ga je leta 2004 nezakonito izročila ameriškim oblastem, ki so ga v okviru tajnega programa Cie mučile.

Makedonska obveščevalna služba je El Masrija priprla decembra 2003, ko je bil v državi na dopustu, in ga zasliševala več kot tri tedne. El Masrija so obtožili, da je član Al Kaide, in ga predali agentom Cie.

Ti so ga vklenili, pretepli, slekli, posilili in omamili, preden so ga na skrivaj preselili v enega izmed tajnih (t. i. črnih) Cijinih zaporov v Afganistanu.

V štirih mesecih, kolikor jih je preživel v ujetništvu tam, so ga redno pretepali, mučili in prisilno hranili, nato pa so ga prepeljali nazaj v Evropo in sredi noči odvrgli ob cesti sredi Albanije, navaja Al Jazeera.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je v imenu El Masrija vložila tožbo proti nekdanjemu direktorju Cie Georgeu Tenetu, a je bil primer leta 2006 ovržen na podlagi argumenta, da gre za "državne tajne".

Opravičilo "ni dovolj"

Primer je nato romal na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je v svoji razsodbi leta 2012 razsodilo, da je Makedonija v primeru El Masrija kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Skopju naložilo plačilo 60.000 evrov odškodnine, kar je makedonska vlada tudi plačala.

Odvetnik za človekove pravice James Goldston, ki je El Masrija zastopal na Evropskem sodišču, pravi, da je opravičilo Makedonije dobrodošlo, da pa ni dovolj.

"Makedonija še vedno ni odprla uradne preiskave, kaj se je takrat sploh zgodilo, in kdo je kriv za to," je povedal Goldston. "Ameriški vladni dokumenti kažejo, da se je Cia zelo kmalu po tem, ko je El Masrija nezakonito pridržala, zavedla svoje napake, a so ga kljub temu imeli več kot štiri mesece zaprtega in ga zlorabljali."

ZDA branijo svoje

Jamil Dakwar, eden izmed El Masrijevih odvetnikov in direktor ACLU-jevega programa za človekove pravice, meni, da bi moral ameriški senat vztrajati pri preklicu stopnje tajnosti senatnega poročila o mučenju, da bi se končno razkrila "celotna resnica o Cijinem nezakonitem in barbarskem programu mučenja, ki je uničil življenja številnih ljudi, kot je El Masri".

"Čeprav pozdravljamo uradno opravičilo Makedonije, pa je to le prvi korak pri razkritju celotne resnice glede El Masrijeve nezakonite ugrabitve in mučenja," je dejal Dakwar.

"Je tudi surov opomnik, kako Amerika nikakor noče pripisati odgovornosti svojim lastnim uradnim predstavnikom, kadar grobo kršijo tako ameriško kot mednarodno zakonodajo, kar je ključno, če hočemo preprečiti, da bi se take stvari ponavljale."

In še: "El Masri si zasluži pravico in nič manj kot polne in transparentne preiskave tistih, odgovornih za nadzor in implementacijo Cijinega programa za mučenje. Zasluži si tudi uradno opravičilo in odškodnino, ki bi pomagala njemu in njegovi družini znova zgraditi svoja življenja."

Kaj so "črne lokacije"?

Črne lokacije oz. black sites (oznako so dobili zato, ker so njihova imena tudi v uradnih dokumentih počrnjena) so Cijini tajni zapori, ki so jih ameriške oblasti vzpostavile po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Globalna mreža ameriških tajnih zaporov obstaja oz. je obstajala v več državah, tudi številnih vzhodnoevropskih, pa na Tajskem in v Afganistanu. V njih je bilo zaprtih več sto ljudi, izoliranih od preostalega sveta, brez dostopa do odvetnikov. ZDA so imele take zapore v tujini, ker je v ZDA pridržanje v tako veliki izolaciji nezakonito. Čeprav je takratni direktor Cie leta 2009 po preiskavi oznanil, da Cia tovrstnih zaporov ne upravlja več, pa je Obamova administracija leta 2011 priznala, da prakse niso še ravno popolnoma prekinili.

K. S.