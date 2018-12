Dodaj v Sorodne novice V Srbiji razveljavljena prvostopenjska obsodba Darka Šarića

Darko Šarić obsojen na 15 let zapora zaradi tihotapljenja kokaina

Sodišče ni dosodilo odvzema premoženja

10. december 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 10. december 2018 ob 18:22

MMC RTV SLO, STA

Specializirano sodišče v Beogradu je v ponovljenem procesu obsodilo Darka Šarića na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike na območje Zahodne Evrope v letih 2008 in 2009. Sodba še ni pravnomočna.

Šarić je bil obtožen, da je v letih 2008 in 2009 v Zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Foto: EPA

Šarić, znan kot "srbski kralj kokaina", bo konec morebitnega pritožbenega postopka počakal v priporu.



Sodišče obsodilo tudi 17 Šarićevih sodelavcev. Obsojeni so bili na od 10 do 15 let zapora vsak oziroma skupno več kot 300 let zapora. Dva obtožena sta bila medtem oproščena pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sodišče tudi ni sledilo tožilstvu glede predloga, da se zdaj obsojenim odvzame premoženje, do katerega naj bi prišli na nezakonit način. Po oceni tožilstva naj bi ga bilo za kar 47 milijonov evrov, a po mnenju sodišča je tožilstvo ostalo zgolj pri oceni. Podrobnejših dokazov, kako so prišli do te številke, namreč ni bilo podanih.



Ponovljeno sojenje zaradi uporabe napačnega zakonika

Šlo je za ponovljeno sojenje 48-letnemu Šariću in njegovi kriminalni združbi. V prvotnem procesu, ki se je končal leta 2015, je bil Šarić obsojen na 20 let zapora, preostali pa podobno na večletne zaporne kazni. A prvostopenjsko sodišče je pri tem uporabilo določbe prenovljenega kazenskega zakonika iz leta 2009, moralo pa bi še starega iz leta 2005, po katerem je bila najvišja mogoča kazen za tihotapljenje mamil od pet do 15 let zapora. Višje sodišče je to sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje.



Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v Zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Mamila so tihotapili na velikih čezoceanskih ladjah.



Šarić se je po štirih letih skrivanja leta 2014 vrnil v Črno goro. Foto: EPA

Srbske oblasti so proces proti Šariću in njegovim pomočnikom začele oktobra 2009 z aretacijo prvih osumljencev in zaplembo okoli dveh ton kokaina v Urugvaju. Proces so pozneje večkrat razširili, sprva pa je potekal brez glavnega obtoženega, ki je poniknil neznano kam.



Po štirih letih skrivanja se je leta 2014 vrnil v Črno goro in nato predal srbskim oblastem. Zakaj se je predal in kje se je skrival, je še vedno skrivnost, nemška tiskovna agencija DPA pa navaja, da naj bi se v domovino vrnil po spodleteli operaciji obraza. Srbski predstavniki so tedaj navajali le, da je "nekoliko utrujen".



Šarić je odtlej v zaporu, skupaj pa je bilo v Srbiji v povezavi z njegovo kriminalno združbo obtoženih 37 ljudi. Osem jih je še vedno na begu, še navaja Tanjug.



Operacija proti Šarićevemu narkokartelu pod imenom Balkanski bojevnik je sicer potekala kar v 15 državah, tudi v Sloveniji.



Sojenje zaradi pranja denarja

Šariću sicer v ločenem procesu sodijo tudi zaradi pranja denarja. Skupaj s še 17 soobtoženimi naj bi v promet spravili okoli 22 milijonov evrov, ki naj bi jih dobili z nezakonito preprodajo mamil.



Proces poteka tudi proti Branku Lazareviću, ki naj bi Šariću pomagal pri begu in skrivanju pred oblastmi. Ker je bil Lazarević svetovalec srbskega zunanjega ministra Ivice Dačića, so se pojavili sumi, da je trgovanje z mamili potekalo tudi s tiho podporo srbske politike, še navaja DPA.



