Madeira: Padec drevesa usoden za enajst vernikov

Čas največjega verskega festivala v avtonomni regiji

15. avgust 2017 ob 17:54,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 17:57

Funchal - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Med praznovanjem Marijinega vnebovzetja je drevo padlo na skupino vernikov pred cerkvijo v predmestju Madeirine prestolnice Funchal, pri čemer jih je 11 umrlo, najmanj 35 je poškodovanih.

Pri cerkvi prestolnice portugalske avtonomne pokrajine Madeira Funchal se vsako leto ob tem prazniku na največjem verskem festivalu na Madeiri zbere množica vernikov.

Na skupino ljudi, ki so na stojnici kupovali sveče, se je zrušil 200 let star hrast. Po poročanju medijev so pristojne službe že več let opozarjali, da je drevo nevarno.

