Dva napada z nožem na Dunaju, huje ranjeni štirje ljudje

Policija išče moškega

7. marec 2018 ob 23:02,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 23:59

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Neznanec je zvečer v dunajskem okrožju Leopoldstadt blizu parka Prater z nožem napadel in huje poškodoval tričlansko družino - očeta, mati in 17-letno hčer. Vsi trije so v smrtni nevarnosti.

Napadalec je nato pobegnil in ga še iščejo, so sporočili dunajski policisti. Razlog za napad ni znan.

Pol ure pozneje je bila v istem okrožju napadena še ena oseba, ki je tudi v smrtni nevarnosti, vendar še ni jasno, ali obstaja povezava med obema napadoma.

"O napadalcu ne vemo nič, iščemo pa moškega," je povedal predstavnik za odnose z javnostmi dunajske policije.

V zvezi z drugim napadom je bil pozneje aretiran neki afganistanski državljan.

Prvi napad se je zgodil približno ob 19.45 pred japonsko restavracijo. Začasno je bil oviran tudi promet na bližnji podzemni železniški postaji.

