Ekvador in Peru bosta otežila vstop Venezuelcem

Venezuelci bežijo iz domovine

17. avgust 2018 ob 08:10

Lima,Quito - MMC RTV SLO, Reuters

Venezuelci bodo morali ob vstopu v Ekvador in Peru kmalu začeti kazati potne liste namesto osebnih izkaznic. Državi sta namreč zaskrbljeni zaradi množičnega prihoda državljanov Venezuele.

Ekvador in Peru sta do zdaj Venezuelcem omogočala vstop v državo zgolj z osebnimi izkaznicami, s čimer so tem ljudem olajšali beg iz njihove domovine. Ekvadorsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo zahteva za potni list veljala specifično za Venezuelce.

Ta mesec so ekvadorske oblasti razglasile izredne razmere v treh pokrajinah, potem ko se je povečalo število venezuelskih prebežnikov, ki so prečkali ekvadorsko-kolumbijsko mejo v Andskem gorovju. Po podatkih oblasti je mejo dnevno prečkalo 4.500 Venezuelcev, medtem ko je bilo to število pred tem med 500 in 1.000, poroča Reuters.

Z zunanjega ministrstva so sporočili, da je letos v državo vstopilo okoli 600.000 Venezuelcev, pri čemer jih je v državi ostalo okoli 109.000.

Prisiljeni v večdnevna potovanja za avtobusi

Ker si zaradi nizkih prejemkov - pogosto zaslužijo le nekaj ameriških dolarjev mesečno - Venezuelci ne morejo privoščiti potovanja z letalom, se več dni vozijo z avtobusi po Južni Ameriki. Številni prečkajo Ekvador na poti v Peru ali Čile proti jugu.

Kot sta dejala dva vira v perujski vladi, ki nista želela biti imenovana, bo tudi Peru kmalu začel zahtevati potne liste od Venezuelcev, ki želijo vstopiti v državo.

V Peruju je po ocenah oblasti skoraj 400.000 Venezuelcev, od katerih jih je večina prišla v državo letos. Perujski notranji minister je ta teden dejal, da okoli 20 odstotkov Venezuelcev v Peru vstopi brez potnega lista.

Venezuelci, ki prodajajo hrano in drobnarije, so postali pogost pojav na ulicah Lime in Quita, domačini pa se bojijo, da jim bodo migranti začeli jemati službe in se bo zaradi njih povečala stopnja zločinov.

B. V.