Erdogan: Turška vojska in sirski uporniki zavzeli središče Afrina

Dva meseca od operacije Oljčna vejica

18. marec 2018 ob 09:46

Ankara - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sporočil, da je turška vojska z zavezniki vstopila v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in prevzela nadzor nad središčem mesta.

"Zjutraj so enote Svobodne sirske vojske prevzele nadzor nad središčem Afrina," je po poročanju BBC-ja dejal Erdogan. Novico je potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice v Siriji s sedežem v Londonu.

V Afrin so po navedbah proturških sirskih upornikov vdrli z vzhoda in zahoda, spopadi pa se nadaljujejo v samem mestu. Po poročanju tujih agencij se civilisti, ki niso mogli zbežati, večinoma skrivajo v kleteh ob zvokih srditih spopadov na ulicah in vzklikih: "Alah je velik!"

Turška vojska je operacijo Oljčna vejica, katere cilj je poraziti kurdske sile YPG v Afrinu, sprožila pred dvema mesecema. Turki namreč kurdske sile štejejo za teroristično skupino. V tem času je bilo po navedbah observatorija v ofenzivi ubitih več kot 280 civilistov, medtem ko jih je v samo zadnjih treh dneh iz mesta zbežalo več kot 200.000. Te številke Ankara zavrača.

Kot je še sporočil observatorij, je bilo v dveh mesecih ofenzive ubitih več kot 1.500 kurdskih borcev, večinoma v letalskem in topniškem obstreljevanju. Ubitih naj bi bilo tudi več kot 400 proturških sirskih upornikov.

A. P. J.