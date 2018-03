Sirski observatorij: Od srede iz Afrina zbežalo več kot 200.000 civilistov

V Afrinu ubitih več sto civilistov

17. marec 2018 ob 14:43

Afrin,Damask - MMC RTV SLO, STA

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je od srede zvečer iz mesta Afrin na severu Sirije, ki je na udaru turškega obstreljevanja, zbežalo več kot 200.000 civilistov.

Do petka je zbežalo 150.000 ljudi, danes pa naj bi jih odšlo še 50.000. Observatorij je sporočil, da so vso noč potekali siloviti spopadi na severnem obrobju mesta, medtem ko turške in proturške sile že skoraj dva meseca izvajajo ofenzivo na kurdsko enklavo ob sirsko-turški meji in oborožene enote sirskih Kurdov YPG.

Observatorij je še sporočil, da so turška letala danes ubila 11 civilistov, ki so na traktorju skušali zbežati iz mesta. V petek zvečer pa so turške zračne sile zadele glavno bolnišnico v mestu in po podatkih observatorija ubile 16 civilistov. Turška vojska je to zanikala, češ da operacijo izvajajo tako, da ne povzročajo škode civilistom, navaja AFP. Po navedbah predstavnika bolnišnice so jo morali zaradi hudih poškodb zapreti. Bila naj bi še edina delujoča bolnišnica v mestu.

Po podatkih observatorija je bilo od začetka turške operacije na severu Sirije 20. januarja ubitih že 280 civilistov.

Turške sile so prejšnji teden skoraj v celoti obkolile Afrin, kjer je bilo tudi ogromno ljudi, ki so se tja umaknili pred spopadi. Odprta ostaja le ena cesta, po kateri lahko ljudje zbežijo iz mesta.

Množičen odhod civilistov tudi iz Vzhodne Gute

Civilisti bežijo tudi iz Vzhodne Gute pod nadzorom upornikov. Po podatkih observatorija je iz enklave, ki je pod vladno blokado od leta 2013, od četrtka zbežalo najmanj 40.000 ljudi, samo danes 10.000. Rusko obrambno ministrstvo sicer navaja, da jih je samo danes odšlo 30.000.

Del enklave, ki je še pod nadzorom upornikov, je na silovitem udaru letal režima predsednika Bašarja Al Asada in Rusije.

Po podatkih observatorija je bilo v soboto ubitih najmanj 30 civilistov v napadih na mesto Zamalka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je bilo od začetka ofenzive na enklavo pred skoraj mesecem dni ubitih že 1.394 civilistov, med njimi 271 otrok, še navaja observatorij.

B. V.