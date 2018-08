Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 22 glasov Ocenite to novico! Po petih mesecih so britanski preiskovalci prišli do dveh Rusov, ki naj bi zastrupila Sergeja in Julijo Skripal. Na fotografiji policista pred hišo Skripala v Salisburyju. Foto: Reuters Sorodne novice Britanske oblasti potrdile novo zastrupitev z novičokom Sergej Skripal po dveh mesecih zapustil bolnišnico Dodaj v

Britanci bodo od Rusov zahtevali izročitev dveh osumljencev v aferi Skripal

Rusija zanika vse obtožbe

6. avgust 2018 ob 18:08

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanci naj bi od Rusije zahtevali izročitev dveh moških, ki ju sumijo odgovornosti za napad z živčnim plinom novičok marca letos, v katerem sta bila zastrupljena nekdanji dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija.

Po poročanju časopisa Guardian naj bi tožilci končali obtožnico in vlogo za izročitev, ki naj bi jo v bližnji prihodnosti posredovali Rusiji.

Spomnimo, marca letos sta bila v Salisburyju na jugu Anglije z živčnim strupom novičokom zastrupljena Skripal in njegova hčerka Julija. Omedlela sta in bila pripeljana v bolnišnico, kjer sta pozneje okrevala, nato pa so ju preselili na neznano lokacijo.

Britanci so za zastrupitev obtožili Rusijo, ki pa je vse obtožbe zavrnila. Moskva očita Londonu, da je bila afera z zastrupitvijo zrežirana z namenom, da bi podžgala protirusko histerijo.

Preiskovalci identificirali dva Rusa

Po poročanju Guardiana so zdaj britanski preiskovalci končali preiskavo in identificirali gibanje dveh Rusov: od njunega vstopa v državo pa do njunega odhoda. Identiteti osumljenih Rusov nista znani.

Ruska ustava sicer prepoveduje izročanje ruskih državljanov drugim državam. Tako je Moskva leta 2006 že zavrnila izročitev Andreja Lugovoja, ki je bil osumljen, da je z radioaktivnim polonijem zastrupil nekdanjega agenta KGB-ja Aleksandra Litvinenka.

Skripala sta na srečo preživela, je pa zato na začetku julija umrla Dawn Sturgess, ki se je skupaj z možem zastrupila z novičokom, najdenim v majhni steklenički v bližini Salisburyja.

A. V.