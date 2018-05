Sergej Skripal po dveh mesecih zapustil bolnišnico

Julija Skripal se nahaja na neznani lokaciji

18. maj 2018 ob 12:13

Nekdanji ruski dvojni vohun Sergej Skripal, ki je bil v Veliki Britaniji zastrupljen z živčnim strupom novičok, je zapustil bolnišnico v Salisburyju, kjer se je zdravil od marčevskega napada nanj in njegovo hčerko.

Primer je zaostril odnose med Zahodom in Rusijo, ki jo je London obtožil odgovornosti za napad, kar Moskva zanika in Veliko Britanijo obtožuje izmišljanja lažnih zgodbic.

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so nezavestna našli na klopi v mestu Salisbury 4. marca. Takrat so ju namestili na oddelek za intenzivno nego v mestni bolnišnici.

Julijo Skripal so iz bolnišnice izpustili 9. aprila, od tedaj dalje pa se Rusinja nahaja na neznani "varovani" lokaciji.

Vodja osebja v bolnišnici Lorna Wilkinson je za BBC povedala, da je bilo zdravljenje Skripalovih "ogromen in neprecedenčni izziv". "To je pomembno obdobje v njegovem okrevanju, ki se bo zdaj nadaljevalo zunaj bolnišnice," je še pojasnila.

Obsojen na zapor

Skripal je bil častnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, leta 2006 pa je bil v Moskvi obsojen na 13 let zapora zaradi izdaje, ker je od 90. let britanski obveščevalni službi MI6 za plačilo posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin.

Leta 2010 ga je Moskva s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki so delovali v ZDA, Skripal pa se je zatekel v Veliko Britanijo. Julija je živela v Moskvi in je očeta redno obiskovala.



