Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 34 glasov Ocenite to novico! Mobilniki bodo morali biti izključeni in pospravljeni v torbi. Foto: Reuters Predsednik Macron si je za prepoved uporabe mobilnikov v šolah prizadeval že med predvolilno kampanjo. Foto: Reuters Sorodne novice Francija na poti prepovedi mobilnikov v osnovnih in srednjih šolah Dodaj v

Francija: Prepoved mobilnikov in tablic za šolarje do 15 let

Prenosni telefon imajo skoraj vsi francoski najstniki

31. julij 2018 ob 08:30

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski poslanci so sprejeli zakon, s katerim so v javnih osnovnih in srednjih šolah prepovedali uporabo pametnih telefonov in drugih naprav za brskanje po svetovnem spletu.

Prepoved se nanaša na pametne telefone, tablične računalnike, pametne ure in podobne naprave, ki omogočajo uporabo spleta. Učenci morajo v času bivanja v šoli naprave izključiti ali jih pustiti doma, piše Deutsche Welle. Izjema velja za pedagoško uporabo teh naprav in pri otrocih s posebnimi potrebami. Naprave je prepovedano uporabljati tako v šoli kot na šolskem dvorišču in med obroki.

Ta pravila veljajo za vse otroke, stare od treh do 15 let, ki obiskujejo skupno 51.000 osnovnih in 7.000 srednjih šol. Višje šole oziroma liceji se lahko same odločijo, kakšno politiko bodo imele pri tem vprašanju oziroma ali se bodo odločile za delno ali popolno prepoved mobilnikov.

Z zakonom leta 2010 so v Franciji že prepovedali uporabo pametnih telefonov med poukom.

Brez grožnje s kaznijo

Da bo šole "očistil" motečih mobilnikov, je v svoji predvolilni kampanji lani zatrjeval zdajšnji francoski predsednik Emmanuel Macron. Zakon so potrdili člani njegove stranke in liberalni zavezniki. Po besedah ministra za izobraževanje Jean-Michela Blanquerja gre za "zakon za 21. stoletje, primeren za digitalno revolucijo". "V svetu tehnologije se ne morete znajti, če ne znate brati, pisati, računati, spoštovati drugih in delati v skupini," je ob predstavitvi zakona junija še dejal Blanquer, a poudaril, da odprtost za nove tehnologije ne pomeni, da sprejmemo vse načine njihove uporabe. Zakon sicer ne določa kazni za uporabo prenosnih telefonov v šolah, pravniki pa opozarjajo, da učitelji nimajo pravice zaseči lastnine učencev, če ni nevarna.

Kritiki nove zakonodaje poudarjajo, da bo neučinkovita, saj učenci lahko brskajo po spletu in pošiljajo sporočila, medtem ko se pretvarjajo, da nekaj iščejo po nahrbtniku. Poslanci z leve in desne so se zato vzdržali, saj so zakon označili za "kozmetičen".

Francoski šolarji bodo za šolske klopi znova sedli septembra. Mobilni telefon v Franciji ima glede na raziskavo iz leta 2016 več kot 90 odstotkov otrok, starih med 12 in 17 let.

A. P. J.