Italija: Odrejen zaseg ladje Aquarius in uvedba preiskave proti Zdravnikom brez meja

Aquarius rešuje ljudi v Sredozemskem morju

20. november 2018 ob 12:24

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijansko pravosodje je odredilo zaseg ladje Aquarius, s katero nevladne organizacije rešujejo prebežnike, ter uvedlo preiskavo proti humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja.

Ladjo bi oblasti zasegle zaradi nezakonitega ravnanja z zdravju nevarnimi odpadki, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Državno tožilstvo v Catanii je namreč ugotovilo 44 primerov, ko so v Italiji nezakonito odvrgli skupno 24 ton odpadkov, ki naj bi lahko povzročili okužbe. Odpadke sta med januarjem lani in majem letos prevažali ladji Aquarius in Vos Prudence, s katero prav tako rešujejo prebežnike v Sredozemskem morju. Uvedli so tudi preiskavo proti več članom nevladne organizacije Zdravniki brez meja.

Očitek na račun oblek prebežnikov

Tožilstvo posadki Aquariusa očita, da je smeti prijavila kot neškodljive, čeprav naj bi dejansko šlo za nevarne odpadke, ki bi lahko potencialno povzročili okužbe. Izdali naj bi tudi dokumente, iz katerih izhaja, da gre za nenevarne odpadke. Večinoma gre za oblačila, ki so jih nosili prebežniki.

Nevladna organizacija je s tem, ko je odpadke prijavila kot neškodljive, po navedbah tožilstva prihranila 460.000 evrov, kolikor bi morala plačati za odlaganje nevarnih odpadkov. Italijansko pravosodje je že ukazalo, naj Zdravnikom brez meja z računov poberejo ta znesek.

Ladja Aquarius, ki jo skupaj uporabljata nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, je trenutno v francoskem pristanišču Marseille.

Salvini pozdravil pregon humanitarcev

Italijanski notranji minister, vodja skrajno desne Lige, Matteo Salvini je odločitev tožilstva pozdravil. "Nismo preprečili le nezakonite trgovine z ljudmi, temveč tudi nezakonito ravnanje z odpadki," je poudaril.

Salvini vse od nastopa nove italijanske vlade junija letos zasleduje ničelno toleranco do prebežnikov, ki želijo s čolni doseči italijansko obalo. Prizadeva si tudi za kazensko ovadbo tistih, ki prispevajo k prihodu prebežnikov. Aquariusu in drugim ladjam v zasebni lasti, ki rešujejo prebežnike, je poleti prepovedal vstop v italijanska pristanišča.

B. V.