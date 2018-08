Pet članic EU-ja bo sprejelo 141 prebežnikov na krovu Aquariusa

Malta pohvalila dogovor

14. avgust 2018 ob 17:01

Valletta - MMC RTV SLO, Reuters

Pet članic EU-ja se je v torek dogovorilo, da bodo sprejele 141 prebežnikov na krovu reševalne ladje Aquarius, zaradi česar je Malta sporočila, da bo ladji dovolila vplutje v njeno pristanišče.

Pred odločitvijo petih držav, in sicer Francije, Nemčije, Luksemburga, Portugalske in Španije, so Španija, Tunizija in Malta ladji prepovedovale vplutje. Na Aquariusu so prebežniki, ki so jih rešili z ladij ob Libiji. Malta je sprva zahtevala, da se jih mora prepeljati v Libijo, Tunizijo ali na italijanski otok Lampedusa, ki so bili vsi bližje.

Malteška vlada je sporočila, da so poleg omenjenih prebežnikov v ponedeljek na Malto prepeljali še dodatnih 114 prebežnikov, rešenih na morju. Od teh jih bo 60 prav tako razdeljenih med članice Unije.



Španski premier Pedro Sánchez je dejal, da bo Španija sprejela 60 ljudi. Portugalska pa jih bo sprejela 30 z Aquariusa in drugih ladij, ki so prispele na Malto.

Španija je junija sprejela 629 večinoma podsaharskih Afričanov, ki so bili na Aquariusu, kar je po Sánchezovih besedah pomagalo pri sklenitvi zadnjega dogovora, ki ga je Malta označila za "konkreten primer evropskega vodenja in solidarnosti".

Znak majhnega napredka

Zadnji spor glede sprejema prebežnikov, ki bežijo pred vojnami in revščino, po poročanju Reutersa kaže, kako malo političnega napredka je bilo doseženega, odkar so evropski voditelji junija dosegli sporazum glede migracij, katerega namen naj bi bil bolj pomiriti nasprotna stališča kot ponuditi konkretne rešitve.

B. V.