Ladja Open Arms rešila 87 prebežnikov. Ladja Aquarius se vrača v Sredozemsko morje.

Tunizija po dveh tednih na morju sprejela 40 prebežnikov

2. avgust 2018 ob 21:34,

Rim,Tripoli - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms je v Sredozemskem morju s čolna rešila 87 prebežnikov, med njimi osem mladoletnikov, ki so dva dneva s tokom pluli v mednarodnih vodah.

Trenutno še ni jasno, kam bodo prebežnike lahko prepeljali, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ladja Open Arms je ena izmed dveh reševalnih ladij nevladnih organizacij, ki sta dejavni pred Libijo, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Druga je ladja Aquarius, s katero upravljata organizaciji SOS Mediteranee in Zdravniki brez meja, ki se po poročanju Janka Petrovca za Televizijo Slovenija znova vrača na odprto morje pred Libijo.

Aquarius je bila prva ladja, ki ji je italijanska vlada zaprla dostop do pristanišč. Takrat je z več kot 600 prebežniki na krovu po šestih tednih na morju vplula v Valencio v Španiji.

Aquarius se vrača na morje

Ladja je bila po tem mesec dni zasidrana v Marseillu, kjer je SOS Mediteranee opravila tehnične izboljšave ladje in za posvete z mednarodnimi pravniki glede zakonitosti svojega delovanja. Ladja bo odslej vodila tudi spletni dnevnik On Board Aquarius, kjer lahko vsi sledijo njihovi plovbi.

"Prepričani smo, da se moramo vrniti na morje, saj je to najnevarnejši del morja na svetu. Letos je tam umrlo že 1.100 ljudi, od tega dve tretjini v zadnjih dveh mesecih, odkar v Sredozemskem morju ni več humanitarnih ladij," je na tiskovni konferenci izpostavila predsednica Zdravnikov brez meja v Italiji, Caludia Lodesani.

Tudi humanitarci Aquariusa nimajo odgovora na vprašanje, kje bodo izkrcevali prebežniki. Vodja koordinacije reševanja na ladji Nicola Stalla obljublja, da jih ne bodo odpeljali v Libijo ali predali libijski obalni straži, ki bi jih odpeljala tja.

Kje bodo izkrcevali prebežnike?

Humanitarci namreč zagovarjajo mednarodno pravo, po katerem morajo rešence izkrcati v varnem pristanišču. Zanašajo se na stališče Evropske unije, da libijska pristanišča pravno-formalno niso varna. Italijanska vlada se je omehčala do vojnih ladij z rešenimi prebežniki, ostajajo pa zaprta za humanitarne ladje, še poroča Janko Petrovec.

Tako Italija kot Malta zavračata vplutje humanitarnih ladij z rešenimi prebežniki na krovu. Po poročanju Petrovca Italija sicer dovoljuje vplutje vojaškim ladijam s prebežniki.

Salvini ni dobrodošel na Mallorci

Medtem je nevladna organizacija Baobab, ki v Rimu oskrbuje prebežnike, italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija obtožila rasizma. Tožijo ga zaradi širjenja idej, ki so utemeljene na etničnem in rasističnem sovraštvu, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Podporniki vodje desne Lige so se danes zbrali v Rimu, kjer so kljub vročini dvigali v zrak transparente in vzklikali, da stojijo Salviniju ob strani.

Proti Salviniju pa so se izrekli tudi na španskem otoku Mallorca. Lokalne oblasti so sprejele pobudo levičarske stranke Podemos, da Salviniju "zaradi groznih in nezaslišanih izjav in politike", uperjene proti prebežnikom in Romom, prepovedo vstop na Mallorco.

40 prebežnikov izkrcali v Tuniziji

V sredo pa je tunizijska oskrbovalna ladja Sarost 5, ki je s 40 rešenimi prebežniki na krovu za več kot dva tedna obtičala v Sredozemskem morju, vplula v pristanišče Zarzis na jugu Tunizije. Tri ljudi, med njimi dve nosečnici, so prepeljali v bolnišnico. Tunizija je dovoljenje za vplutje ladje napovedala minuli konec tedna.

Rešeni prebežniki se sprva niso želeli izkrcati v Tuniziji in so vztrajali, da želijo v Evropo, kjer bi zaprosili za azil, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Predstavniki različnih organizacij, med njimi tudi Mednarodne organizacije za migracije (IOM), so zato z njimi imeli dolgotrajna pogajanja, preden so ti vendarle zapustili ladjo, je povedal vodja tunizijske podružnice Rdečega polmeseca Mongi Slim.

"Misli so, da so jih evropske države pripravljene sprejeti"

"Mislili so, da so jih evropske države pripravljene sprejeti. Dopovedali smo jim, da so vrata Evrope zaprta in zato nimajo druge možnosti kot Tunizijo," je še povedal Slim in dodal, da bodo prebežniki lahko za azil zaprosili v Tuniziji. "Mednarodne organizacije bodo preučile tudi možnost o njihovi premestitvi v katero drugo državo, če jih bo ta pripravljena sprejeti," je še dejal Slim. Rešene ljudi bodo nastanili v zavetišču mesta Medenine.

Prebežniki so iz Libije z gumenjakom odpluli 13. julija z gumenjakom. Potem ko je njihovemu plovilu sredi morja zmanjkalo goriva, jih je rešila tunizijska oskrbovalna ladja Sarost 5. Ladjo sta do minulega konca tedna poleg Tunizije zavračali še Italija in Malta.

V galeriji si lahko ogledate prizore z ladje Open Arms po reševanju 87 prebežnikov.

