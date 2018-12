Katalonska voditelja z gladovno stavko opozarjata na svoj položaj

Špansko tožilstvo za 12 od 18 zagovornikov neodvisnosti zahteva od 7 do 25 let zapora

1. december 2018 ob 19:40

Barcelona - MMC RTV SLO

Jordi Sanchez in Jordi Turull, zagovornika katalonske neodvisnosti, ki v zaporu čakata na sojenje zaradi njune vloge pri poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, sta začela gladovno stavkati.

Za gladovno stavko sta se odločila, ker jima po njunih trditvah špansko ustavno sodišče preprečuje, da bi njuni pozivi proti zaporni kazni dosegli Evropsko sodišče za človekove pravice. Z gladovno stavko želita dvigniti zavest javnosti o njunem boju, je dejal njun odvetnik Jordi Pina, ki je ob tem dejal, da nima podatkov, ali se bo stavki pridružilo tudi preostalih pet zaprtih katalonskih voditeljev.

Sanchez je nekdanji vodja civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost Katalonije, Turull pa nekdanji član katalonske vlade, skupaj še s prej omenjeno peterico sta zaprta v kaznilnici Lledoners v bližini Barcelone.

Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje naj bi se začelo na začetku prihodnjega leta. Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev.

Leto dni po referendumu številni v priporu in izgnanstvu

V Kataloniji je 1. oktobra lani kljub prepovedi španskega ustavnega sodišča potekal referendum o katalonski neodvisnosti, ki jo je ob 42-odstotni udeležbi podprlo 90 odstotkov udeležencev in udeleženk. Zaradi potrditve resolucije o neodvisnosti 27. oktobra lani je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo in prevzela naloge ter pristojnosti katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Razpustila je tudi katalonski parlament in razpisala nove volitve, ki pa so na oblast v Kataloniji spet pripeljale zagovornike neodvisnosti. Eno leto po referendumu je več kot deset članov odstavljene vlade in predstavnikov civilnodružbenih gibanj zaradi organizacije referenduma še vedno v priporu oziroma v izgnanstvu, kamor so se zatekli pred pregonom.

K. T.