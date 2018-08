Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Prostori kmetije so bili preoblikovani v začasna prebivališča za delavce iz tujine, ki na otoku iščejo poceni nastanitev, vendar so bile razmere nečloveške. Foto: Reuters Oblasti so zgradbo zaprle zaradi nezakonite gradnje. Več kot 80 prebežnikov je tako ostalo brez strehe nad glavo. Foto: Reuters VIDEO Reševalna ladja Aquarius... Sorodne novice Salvini zaradi prebežnikov tokrat nad Malto Dodaj v

Na malteški kmetiji v nečloveških razmerah živelo 110 prebežnikov

Humanitarne organizacije pozivajo k preiskavi izkoriščanja

13. avgust 2018 ob 20:58

La Valletta - MMC RTV SLO

Na nekdanji kmetiji v vasi Quorma so malteške oblasti odkrile okoli 110 migrantskih delavcev, ki so morali za obupne bivalne razmere plačevati med 100 in 200 evri mesečno.

Kot so sporočile malteške oblasti, so bili prostori kmetije preoblikovani v začasna prebivališča za delavce iz tujine, ki na otoku iščejo poceni nastanitev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Podnajemniki na kmetiji so povedali, da so za bivanje v boksu za živino odšteli okoli sto evrov na mesec. Za majhne sobe s posteljami so morali odšteti po 200 evrov. Po navedbah policije nobeden od prostorov ni imel osnovne opreme in ni zagotavljal zasebnosti, vsi pa so bili močno prenatrpani. Uporaba kopalnic in straniščnih prostorov je bila po njeni oceni zdravju škodljiva.

Oblasti so vse prostore na nekdanji kmetiji zaprle, ker so bili nezakonito preoblikovani. Nekdanji podnajemniki, večinoma Afričani, so po raciji povedali, da so na Malto s trajektom prišli iz Italije. Nekateri bodo zdaj bivališče poiskali pri prijateljih, medtem ko jih bo okoli 80 ostalo brez strehe nad glavo.

Malta je zaradi gospodarske rasti postala priljubljen cilj prebežnikov. Humanitarne organizacije so že večkrat opozorile, da to pomeni tudi porast nezakonitega dela. Nevladna organizacija Aditus Foundation je kmalu po današnji raciji v izjavi oblasti pozvala k nadaljnjim preiskavam morebitnega izkoriščanja, suženjstva in trgovine z ljudmi.

Malteška mornarica rešila 117 ljudi

Medtem je malteška mornarica rešila 114 prebežnikov, ki so sredi morja v gumijastem čolnu zašli v težave. Čoln so odkrili med rednim patruljiranjem 53 navtičnih milj južno od otoka, rešence pa so prepeljali v prestolnico Valletto.

Oblasti zavrnile ladjo Aquarius

Malta je sicer pri sprejemanju prebežnikov, rešenih v Sredozemskem morju, precej zadržana. Podobno kot Italija je tudi Malta danes zavrnila vplutje ladji Aquarius, ki je v petek rešila 141 ljudi. Ladja je tako spet obtičala sredi Sredozemskega morja.

Prebežniki iz Somalije in Eritreje so posadki povedali, da so pred Aquariusom srečali pet drugih ladij, ki pa jim niso hotele pomagati. Po navedbah posadke so mnogi med njimi zelo šibki in nedohranjeni.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije je medtem v Bruslju dejal, da je komisija v stiku z več članicami Evropske unije, da bi našli rešitev zanje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

J. R.