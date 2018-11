Nadzor Mladića, ki je brez dovoljenja s Šešljem kramljal v jutranjem TV-programu

Naslednjih 30 dni bo zapor nadzira vse telefonske pogovore obsojenca

18. november 2018 ob 12:47

Haag - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Haagu je odredilo enomesečni nadzor telefonskih pogovorov Ratka Mladića, saj se je brez dovoljenja zapora v živo javil v televizijsko oddajo, v kateri je Vojislava Šešlja pozval na partijo šaha.

Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu je upravniku zapora v Scheveningnu naložil, da mora naslednjih 30 dni nadzirati vse telefonske pogovore haaškega obtoženca Ratka Mladića in poročati o njegovih nepooblaščenih telefonskih pogovorih v zadnjih sedmih dneh.

Mehanizem je odločitev sprejel, potem ko se je nekdanji vojaški poveljnik bosanskih Srbov, ki zaradi genocida in vojnih zločinov med vojno v BiH-u prestaja dosmrtno zaporno kazen, brez dovoljenja iz zapora po telefonu v živo javil v jutranji program komercialne televizije Happy v Beogradu. Po telefonu ga je namreč poklical njegov sin, ki je bil gost v oddaji. Iz Haaga so sporočili, da je odločitev v interesu pravice ter ohranjanja reda in varnosti v zaporu, saj zaporniki brez odobritve sodišča ne smejo komunicirati z mediji.

Mladić Šešlju: Shujšaj malo

Mladića je po telefonu med oddajo poklical njegov sin Darko Mladić in mu rekel, naj kaj pove za javnost. 77-letni vojni zločinec je zaradi vojnih zločinov prav tako obsojenega vodjo srbskih radikalcev Vojislava Šešlja, ki je bil v studiu, pozval, naj ga obišče, da bi igrala šah, češ da ga je nazadnje premagal in da "naj malo shujša". V studiu je bil tudi poslanec spodnjega doma ruskega parlamenta Pavel Dorohin. Njemu je med drugim dejal, naj odpre oči, kaj hoče zveza Nato, ki se "zelo širi proti Rusiji".

Mednarodno haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je 22. novembra lani Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Odločilo je, da je kot takratni načelnik generalštaba vojske Republike srbske kriv genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev ZN-a in modrih čelad, med vojno v BiH-u med letoma 1992 in 1995. Na obsodbo sta se pritožila tako obramba kot tudi tožilstvo.

K. Št.