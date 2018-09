Nemški notranji minister Seehofer izrazil razumevanje za skrajne desničarje

Na Seehoferjeve izjave je morda treba gledati v kontekstu volitev

6. september 2018 ob 14:21

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški notranji minister Horst Seehofer se je ostro izrekel o priseljevanju in izrazil razumevanje za ljudi, ki se "upirajo", kot so skrajni desničarji v Chemnitzu. "Vprašanje migracij je mati vseh političnih problemov v tej državi," je dejal.

Predsednik CSU-ju je to dejal tako ob robu srečanja svoje bavarske Krščansko socialne unije v sredo kot za današnjo izdajo časopisa Rheinischen Post, ko je odgovarjal na vprašanje o vzponu skrajno desničarske Alternative za Nemčijo (AfD) v Nemčiji.

"Prvič imamo stranko desno od unije, ki se ji je srednjeročno uspelo uveljaviti, razdeljeno državo in pomanjkanje podpore ljudskim strankam v družbi," je komentiral Seehofer. Termin ljudska stranka se v nemški politiki sicer nanaša na stranko, ki je načeloma odprta za volivce iz vseh družbenih slojev, ne glede na njihov morda različen svetovni nazor.

Seehofer je nadaljeval, da takšnega stanja v Nemčiji morda ne gre pripisati samo migracijski politiki, a "vprašanje migracij je mati vse političnih problemov v tej državi. To pravim že leta. In to potrjujejo številne javnomnenjske raziskave," je prepričan Seehofer.

Nadaljeval je, da številni ljudje danes skrbi glede svojega socialnega položaja povezujejo z vprašanjem migracij. Opozoril je tudi na težave pri iskanju evropske rešitve za uravnoteženo razporeditev prebežnikov znotraj EU-ja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Razumevanje za "upor" skrajne desnice

Na srečanju CSU-ja je minister, ki je junija prav zaradi vprašanja priseljevanja sprožil hudo vladno krizo v Berlinu, tudi izrazil razumevanje za ljudi, ki se "upirajo", kot na primer podporniki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in skrajno desnega islamofobnega gibanja Pegida v saškem Chemnitzu, kjer so po uboju moškega 25. avgusta, za kar sta osumljena neki Iračan in Sirec, vzniknili protesti skrajnih desničarjev, ki so bili tudi nasilni.

Seehofer je ob tem po besedah virov s srečanja CSU-ja poudaril, da to ne pomeni, da so ti jezni ljudje nacisti. Najprej se je zgodil brutalen zločin, je poudaril notranji minister. Po poročanju medijev je sicer prav tako povedal, da uboj 35-letnika ne upravičuje nemirov in da vztraja pri ničelni toleranci do nasilja.

Seehofer je vse doslej o razmerah v Chemnitzu molčal, njegove izjave pa gre verjetno pripisati tudi temu, da bodo na Bavarskem 14. oktobra deželne volitve. CSU ima tam absolutno večino, a ji zdaj zaradi vedno večje priljubljenosti AfD-ja grozi njena izguba.

Ostri odzivi SPD-ja in nestrinjanje kanclerke

Izjave notranjega ministra so že naletele na ostre odzive socialdemokratov (SPD), ki vlado sestavljajo skupaj s Krščansko demokratsko unijo (CDU) Angele Merkel in Seehoferjevim CSU-jem. Generalni sekretar SPD-ja Lars Klingbeil je Seehoferju očital "desnopopulistično čvekanje". Podpredsednik stranke Ralf Stegner pa je menil, da bi moral Seehofer odstopiti, če ne bo več mogel biti notranji minister vseh ljudi v Nemčiji.

Na Seehoferjevo izjavo, da so migracije mati vseh problemov v Nemčiji, se je danes odzvala tudi kanclerka in ji oporekala. "Jaz pravim drugače," je dejala v pogovoru za televizijo RTL. "Pravim, da vprašanje migracij pred nas postavlja izzive. In pri tem so tudi problemi," je dejala Angela Merkel, a poudarila, da so tudi uspehi, poroča DPA.

Angela Merkel: Protesti v Chemnitzu sovražni

V zvezi s protesti v Chemnitzu je kanclerka govorila o "pojavih, ki niso v redu". "Sovražni so in uperjeni proti drugim ljudem," je dejala. Izpostavila je tudi demonstracije, ki so pokazale, "da ljudje vstanejo proti sovraštvu do tujcev in rasizmu". Ostro je napadla AfD, ki je po njenem razpihovala vzdušje, tudi z izjavami o mirni revoluciji, med katero bi morali nezaželeni novinarji izginiti. Gre za izjemno kritične izjave, je bila ostra kanclerka.

Kanclerka je sicer že v sredo obsodila "sovraštvo na ulicah" v Chemnitzu in poudarila, da so posnetki iz mesta jasno pokazali, "da je prišlo tudi do preganjanja nedolžnih ljudi". S tem se je odzvala na kritike, ki jih je sprožila, ko je v zvezi s protesti v saškem mestu že prvič govorila tudi o preganjanju tujcev.

Kot je v sredo poudarila namestnica tiskovnega predstavnika kanclerke Ulrike Demmer, so posnetki iz Chemnitza pokazali, da se je sledilo ljudem tujega rodu in da se je grozilo novinarjem, poroča časnik Franfkurter Allgemeine Zeitung.

B. V.