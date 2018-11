Priseglo novo predsedstvo BiH-a, a brez 'škandala' ni šlo

Mandat predsedstva BiH-a traja štiri leta

20. november 2018 ob 19:20

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Srbski, hrvaški in bosanski člani novega predsedstva BiH-a Milorad Dodik, Željko Komsić in Šefik Džaferović so v Sarajevo slovesno prisegli, a presenetil je Dodik, ki je prisegel že dan prej v Banjaluki.

Na slovesnost v zgradbi predsedstva BiH-a, na kateri so bili številni predstavniki BiH-a in mednarodne skupnosti, je funkcijo predsedujočega predsedstvu BiH-a prevzel Milorad Dodik, ki jo bo po načelu rotacije opravljal naslednjih osem mesecev.

A Dodik je mnoge presenetil v ponedeljek, ko je v Banjaluki, dan pred ustanovno sejo predsedstva BiH-a v Sarajevu, prisegel že na ustanovni seji novega parlamenta srbske entitete. Mnogi so si to potezo razlagali kot sporočilo, da bo Dodik v času svojega mandata v ospredje postavljal interese srbske entitete.

Želja po osamosvojitvi?

Dodik je na ustanovni seji parlamenta Republike srbske, na kateri sta bili tudi predsednici srbskega parlamenta Maja Gojković in vlade Ana Brnabić, prisegel, da bo kot novoizvoljeni član državnega predsedstva BiH-a "branil interese naroda in državljanov Republike srbske". To srbsko entiteto znotraj BiH-a je znova imenoval za državo in dejal, da ji manjka le še mednarodno priznanje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zagotovil je, da ne bo oviral razvojnih projektov v Federaciji BiH-a, a hkrati ne bo dopustil, da bi kdo blokiral razvoj Republike srbske. Prav tako namerava dosledno vztrajati na spoštovanju daytonske ustave. "BiH mora ostati decentralizirana," je zatrdil, saj da sicer ne bo napredka oziroma funkcionalnosti v entitetah, ki so po njegovih ocenah najpomembnejše.

Sedmo predsedstvo BiH-a

"V preteklih osmih letih sem kot predsednik Republike srbske izpolnil vse cilje za ohranitev entitete in moja politika se ne bo spremenila. Spremenilo se bo le moje delovno mesto. Ostajam v Republiki srbski, grem le narediti še en pomemben posel za Republiko srbsko," je dejal. Poudaril je, da se je odločil priseči tam, kjer je bil na volitvah 7. oktobra izvoljen in tako poslati sporočilo, da je zanj Republika srbska najpomembnejša.

Na oktobrskih splošnih volitvah v BiH-u je največ glasov za bošnjaškega člana predsedstva prejel Džaferović, ki je prejel 36,6 odstotka, za hrvaškega Komšić s 52,6-odstotno podporo in Dodik iz vrst srbskega naroda, za katerega je glasovalo 53,8 odstotka volivcev. Od leta 1996, ko so v BiH-u dobili tričlansko predsedstvo, je to že sedmo predsedstvo. Mandat predsedstva BiH-a sicer traja štiri leta.

