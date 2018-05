Quim Torra novi predsednik Katalonije

66 poslancev za Torro, 65 proti

14. maj 2018 ob 17:26

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Katalonski parlament je Quima Torro, ki se zavzema za neodvisnost pokrajine, potrdil za novega katalonskega predsednika, s čimer sta se končali petmesečna politična kriza in blokada.

Torra je v parlamentu osvojil potrebno navadno večino glasov, potem ko so se štirje poslanci levičarske stranke CUP vzdržali glasovanja. Tako je novega predsednika podprlo 66 poslancev stranke odstavljenega predsednika Carlesa Puigdemonta Skupaj za Katalonijo in leve stranke ERC. 65 poslancev je glasovalo proti.

V sobotnem prvem krogu glasovanja Torra ni bil uspešen, saj je za potrditev potreboval absolutno večino, to je vsaj 68 glasov v 135-članskem parlamentu, ki pa je ni dobil. Nato so poslanci CUP-a napovedali, da se bodo danes vzdržali glasovanja in s tem omogočili njegovo izvolitev.

Torra se bo boril za neodvisnost

"Zgradili bomo katalonsko republiko," je novoizvoljeni katalonski predsednik povedal v kratkem nagovoru po današnjem glasovanju. Obljubil je, da bo kljub prepovedi spoštoval izide referenduma, na katerem so Katalonci 1. oktobra lani podprli neodvisnost, in se bojeval za "neodvisno državo".

Španski premier Mariano Rajoy je medtem pozval k "razumevanju in harmoniji", a posvaril, da ne bo toleriral kakršnega koli kršenja španske zakonodaje ali ustave.

Puigdemont se je odpovedal kandidaturi in predlagal Torro

Z današnjo izvolitvijo se je v tej španski pokrajini končala skoraj petmesečna politična blokada. Regionalne volitve so namreč potekale že decembra lani, razpisala pa jih je osrednja vlada v Madridu, ki je zaradi referenduma in razglasitve neodvisnosti 27. oktobra lani prevzela neposredno upravljanje pokrajine. Po večmesečnem prerekanju z Madridom se je Puigdemont, ki je pridržan v Nemčiji, kjer čaka na odločitev pravosodja, pretekli četrtek odpovedal vnovični kandidaturi in za položaj predlagal Torro.

Od decembra je bil to že peti poskus oblikovanja nove vlade, kar je bil pogoj za ukinitev nadzora, ki ga izvaja španska vlada. Če katalonskemu parlamentu to ne bi uspelo do 22. maja, bi morali Katalonci znova na volitve.

A. V.