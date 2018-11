Volilna udeležba je bila visoka: v Donecku je volilo več kot 80 odstotkov volivcev, v Lugansku pa 77 odstotkov. Foto: Reuters Sorodne novice Na proruskih območjih na vzhodu Ukrajine potekajo lokalne volitve Dodaj v

Volivci na vzhodu Ukrajine znova podprli separatistične voditelje

Zahod je volitve označil za nelegitimne

12. november 2018 ob 11:08

Doneck - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na lokalnih volitvah v samooklicanih proruskih avtonomnih območjih na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk so volivci za svoje voditelje znova izvolili separatistične voditelje.

Doneck bo vodil 37-letni Denis Pušilin, ki je po skoraj vseh preštetih glasovih dobil 61-odstotno podporo, Leonid Pasečnik pa bo še naprej na čelu Luganska, prejel je 68 odstotkov glasov. Ukrajinska vlada in zahodne države opozarjajo, da volitve, ki so potekale po avgustovski smrti dotedanjega voditelja Donecka Aleksandra Zaharčenka (nasledil ga je Pušilin), pomenijo kršitev ukrajinske suverenosti. Na drugi strani je Moskva volitve podprla.

Oblasti so prebivalstvo vabile k visoki volilni udeležbi tudi s stojnicami s hrano pred volišči in srečkami za tiste, ki so oddali svoj glas. V Donecku je volilo več kot 80 odstotkov volivcev, v Lugansku pa 77 odstotkov. Volitve so potekale ob poostrenih varnostnih ukrepih, volišča pa so varovali oboroženi, zakamuflirani varnostniki.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta v nedeljo po srečanju z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom ob robu slovesnosti ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne v Parizu volitve na vzhodu Ukrajine označila za nezakonite in nelegitimne. ZDA so volitve označile za farso, s katero skušajo dati legitimnost voditeljem, ki so po volji Moskve. Že v četrtek je Washington oznanil tudi nove sankcije proti Rusiji.

V Parizu je bil tudi podpornik separatistov, ruski predsednik Vladimir Putin.

Mirovni proces v Ukrajini je medtem na mrtvi točki. Spopadi, ki so izbruhnili leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, so po ocenah ZN-a do zdaj zahtevali več kot 10.000 žrtev.

