Vučić kosovskim Srbom: Zaščitili vas bomo!

Po mnenju srbskega predsednika je Kosovo s svojo potezo ogrozilo mir na Balkanu

15. december 2018 ob 09:22

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Po oblikovanju kosovskih varnostnih sil (KSF) v vojsko je srbski predsednik Aleksandar Vučić sklical nujno sejo Varnostnega sveta ZN-a, kot sponzorja Kosova pa označil ZDA in Združeno kraljestvo.

"Ne skrbite. Ob vsaki zlorabi njihove vojske in vstopa tja, kamor jim je prepovedano v skladu s sporazumom, ki ga je Srbija sklenila z Natom, in brez soglasja lokalnega prebivalstva ali če vas bodo napadli, bo imela Srbija moč, da vas zaščiti," je na izredni novinarski konferenci dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot sponzorja Kosova je označil ZDA in Združeno kraljestvo, glede vprašanja vojske pa tudi Nemčijo.

Kosovski parlament je v petek sprejel tri zakone, ki predvidevajo vzpostavitev kosovskega ministrstva za obrambo, vojske in službovanje v vojski. Vojska bo ohranila naziv Kosovske varnostne sile (KSF).

Srbija KSF označila za protipravno

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je preoblikovanje kosovskih varnostnih sil v vojsko označil za protipravno in nezakonito ter sporočil, da je Srbija od Varnostnega sveta ZN-a zahtevala sklic nujne seje.

Ponovil je stališče Beograda, da je Priština odločitev sprejela v nasprotju s kosovsko ustavo in da z njo krši resolucijo ZN-a 1244. "Pokazali so, skupaj s svojimi zaščitniki in sponzorji, da jim ni do spoštovanja prava in pravice, temveč do izvajanja gole sile, napada na Srbe in neprikrit napad na Srbijo," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Beta.

Poudaril je, da je Srbija vložila ogromno prizadevanj v ohranitev miru in kompromisa, da pa –je danes povsem jasno, da niti Albanci niti njihovi sponzorji niso želeli miru. "Kosovski Albanci in njihovi ameriški sponzorji so imeli samo eno namero – da poteptajo Srbijo v političnem, vrednostnem smislu, tako da se ne more dvigniti," je zatrdil.

Vučić se je zahvalil Rusiji in Kitajski

Sporočil je, da je Srbija zahtevala sklic nujne seje VS-ja ZN-a, na kateri je pripravljen osebno sodelovati. Ob tem se je zahvalil Rusiji in Kitajski za podporo, kot tudi "Cipru in drugim članicam EU-ja, ki niso priznale Kosova". Za odziv se je zahvalil tudi generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu, ki je že v petek izrazil obžalovanje ob oblikovanju kosovske vojske.

Srbski predsednik je obtožil Kosovo, da je z oblikovanjem vojske ogrozilo mir na Balkanu. Dodal je, da se bo Srbija tudi v prihodnosti, vse dokler Priština ne bo odpravila vseh svojih ukrepov - tudi stoodstotnih carin na srbsko blago –, še naprej zavzemala za politiko najboljših možnih odnosov z vsemi drugimi na območju.

K. Št.