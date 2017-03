Foto: Nizozemske oblasti izgnale turško ministrico; nasilni protesti pred konzulatom

Turške oblasti so kot povračilo že zaprle nizozemsko veleposlaništvo in konzulat

12. marec 2017 ob 09:04

Rotterdam - MMC RTV SLO/Reuters

Nizozemska policija je uporabila vodni top in pse, da je razgnala protestnike, ki so se zbrali pred turškim konzulatom v Rotterdamu, kamor so oblasti prepovedale vstop turški ministrici za družino Fatmi Betul Sayan Kaya in jo izgnale iz države.

Odnosi med Turčijo in Nizozemsko se še naprej zapletajo. Potem ko nizozemske oblasti niso dovolile pristanka letala s turškim zunanjim ministrom Mevlütom Cevusoglujem, ki je nameraval nagovoriti zbrane na konzulatu v Rotterdamu, se je zvečer pred konzulatom zbralo okoli 1.000 ljudi, ki so protestirali proti potezam nizozemskih oblasti.

Tja se je po prepovedi pristanka letala s Cevusoglujem odpravila turška ministrica za družino Fatma Betul Sayan Kaya, ki je bila na obisku v Nemčiji. Z avtomobilom se je odpeljala v Rotterdam, da bi nagovorila zbrane na konzulatu, a so jo pred vhodom prestregle nizozemske oblasti, ji prepovedale vstop na konzulat in v policijskem spremstvu je morala zapustiti državo ter se vrniti v Nemčijo. "Svet se mora v imenu demokracije takoj odzvati na to fašistično dejanje. Takšno obnašanje zoper ministrico je nesprejemljivo," je dejala razburjena ministrica in dodala, da "to poslopje pripada moji državi in jaz sem ministrica. Takšni postopki niso veljavni po nobeni mednarodni praksi. Ne nameravam se vrniti v Nemčijo". Ministrica se je kasneje z zasebnim letalom iz Kölna vrnila v Carigrad.

Po navedbah medijev naj bi protestniki pred konzulatom metali steklenice in napadli policijska vozila, na kar se je policija odzvala z vodnim topom, po nekaterih poročanjih naj bi prišlo tudi do posameznih spopadov protestnikov s policisti.

Prepoved vstopa ministrice na konzulat in spremstvo do meje z Nemčijo je potrdil tudi nizozemski premier Mark Rutte. Njen prihod v Rottedam je označil za "neodgovoren", ob tem pa je dejal, da si bo njegova vlada prizadevala za nadaljnje pogovore z Erdoganovo vlado in iskanje primerne rešitve. Nizozemska vlada, ki ji javnomnenjske raziskave na volitvah prihodnji teden napovedujejo poraz proti desničarju Geertu Wildersu, je obisk ministrice označila za neželenega in dodala, "da Nizozemska ne more sodelovati v javni politični kampanji turških ministrov na Nizozemskem."

Turški premier: Ostro se bomo odzvali

Turčija je napovedala ostre protiukrepe, nekaj pa jih je že izvedla. Protestniki, ki so protestirali proti nizozemskim ukrepom, so se zbrali tudi pred nizozemskim veleposlaništvom v Ankari in konzulatom v Carigradu, ki ju je turška vlada zaprla, diplomatom pa sporočila, naj se "nekaj časa ne vračajo" v Turčijo.

"Dogajanje je izzvalo naše ostro protestiranje in nizozemskim oblastem smo sporočili, da jim bomo vrnili milo za drago. Ostro se bomo odzvali na to nesprejemljivo obnašanje," se je na sobotno dogajanje danes odzval turški premier Binali Yildirim.

Erdogan se je na sobotno prepoved pristanka letala s Cevusoglujem odzval zelo ostro. Na sobotnem zborovanju v Carigradu je dejal, da "Nizozemci nimajo pojma o politiki ali mednarodni diplomaciji ..., ti ostanki nacizma, fašisti so." Nizozemski premier Rutte je v odzivu dejal, da gre za zelo neprimerne opazke. Predtem je Erdogan tudi nemške oblasti, ki so prepovedale več turških shodov v Nemčiji, obtožil, da njihove sankcije niso "nič drugačne od tistih v času nacizma". Nemška kanclerka Angela Merkel je dala jasno vedeti, da bo storila vse, da bi preprečila, da bi se turške politične napetosti preselile na nemška tla.

Zaradi naraščajočih napetosti so oblasti prepovedale tudi štiri napovedane shode v Avstriji in enega v Švici.

Spremembe ustave močno povečujejo pooblastila predsednika

Kot je znano, bodo turški volilni upravičenci na referendumu 16. aprila odločali o ustavnih spremembah, ki bi uvedle predsedniški sistem. Močno povečna pooblastila bi predsedniku med drugim omogočila imenovanje ministrov, pripravo proračuna, imenovanje večine sodnikov, v zgolj v njegovi pristojnosti pa bi bila tudi razglasitev izrednega stanja in razpustitev parlamenta.

Da bi lahko zdajšnji predsednik Tayyip Erdogan uvedel naštete spremembe, potrebuje tudi glasove turških volilnih upravičencev, ki živijo izven domovine. Teh je okoli 5,5 milijona, od tega 1,4 milijona v Nemčiji. Da bi pridobili njihovo podporo, želijo v vladajoči turški stranki organizirati več zborovanj v Nemčiji, Avstriji in na Nizozemskem, kjer pa tamkajšnje oblasti tovrstnim shodom nasprotujejo. Večino shodov so tako prepovedali ali pa prestavili.

K. T.