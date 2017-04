Foto: V Južni Afriki se vrstijo pozivi k odstopu predsednika Zume

Po zamenjavi finančnega ministra strm padec randa

4. april 2017 ob 18:23

Johannesburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vplivni južnoafriški sindikat in veterani boja proti apartheidu so pozvali k odstopu južnoafriškega predsednika Jacoba Zume, potem ko je iz vlade odstranil uglednega finančnega ministra in povzročil znižanje bonitetne ocene v območje ničvrednosti.

Bheki Ntshalintshali, ki vodi sindikat Cosatu z 1,8 milijona člani, je prepričan, da Zuma ni več "pravi človek" za vodenje države, saj je njegovo predsednikovanje "nepazljivo, malomarno in moteče". Odločitev za poziv k odstopu so v sindikatu sprejeli, potem ko se predsednik z njimi ni posvetoval pred menjavami v vladnem kabinetu, poroča BBC.

Cosatu je pomemben del vladnega zavezništva in hkrati tvori trojno zavezništvo skupaj z vladajočim Afriškim narodnim kongresom (ANC) in Južnoafriško komunistično stranko (SACP), v kateri so prav tako pozvali k odstopu Zume.

Veterani ANC-ja so na srečanju z mediji sporočili, da bi morala vladajoča stranka storiti "častno stvar in odpoklicati predsednika", še posebej po tem, ko se je strankina komisija za integriteto zavzela za odstop Zume.

Sporno preoblikovanje vlade in posledično padanje južnoafriške valute rand sta privedli tudi do odločitve bonitetne hiše Standard & Poor's (S&P), ki je bonitetno oceno Južne Afrike potisnila v t. i. območje ničvrednosti oz. špekulativnih naložb.

"Spremembe vlade, ki jih je sprožil predsednik (Jacob) Zuma, so ogrozile načrte za proračun in rast," je v izjavi zapisal S&P, ki je tako prvič v zadnjih 17 letih vlagatelje posvaril pred vlaganjem v Južno Afriko.

Strm padec randa

Zuma je prejšnji teden zamenjal vrsto ministrov, med drugim tudi uglednega finančnega ministra Pravina Gordhana, ki se je zavzemal za strogo proračunsko disciplino. Po menjavah v vladi je rand začel močno padati, Zumi pa so številni očitali, da podpira korupcijo.

Vodja Cosatuja je pojasnil, da v sindikatu niso zaskrbljeni zaradi odstavitve Gordhana, saj tako kot njegovi predhodniki "ni bil prijatelj delavcev". Ntshalintshali je tudi kritiziral odločitev S&P-ja za znižanje bonitetne ocene in jo označil za politično vmešavanje.

Zuma trdi, da želi z zamenjavami izboljšati učinkovitost dela vlade. Na mesto finančnega ministra je prišel nekdanji minister za notranje zadeve Malusi Gigaba, ki je sicer Zumov zaveznik, številni pa mu očitajo, da na finančnem področju nima ustreznih izkušenj.

S&P je posvaril, da bi lahko nadaljnje poslabševanje fiskalnih in makroekonomskih rezultatov države vodilo k nadaljnjim rezom bonitetne ocene. Vlagatelji menjavo finančnega ministra vidijo kot udarec za gospodarstvo, ki raste najpočasneje od recesije leta 2009 in se spopada s 27-odstotno brezposelnostjo.

G. V.