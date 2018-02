Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 17 glasov Ocenite to novico! V Moskvi je ves konec tedna snežilo. Foto: Reuters VIDEO Obilno sneženje v Moskvi Dodaj v

Foto: V Moskvi najhujše sneženje od začetka meritev

Vreme ovira letalski promet

4. februar 2018 ob 18:16,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 09:48

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Moskva se sooča z najhujšim sneženjem od začetka meritev. Zaradi snega so odpovedali več letov, šole so zaprte, v okoliških vaseh pa je prišlo do izpada električne energije.

Ruska meteorološka agencija je sporočila, da je v Moskvi v 24 urah padla več kot polovica snega, kot ga povprečno pade v mesecu dni. V nedeljo zjutraj je bilo v glavnem mestu 43 centimetrov snega, v ponedeljek pa so ga izmerili 55 centimetrov.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je en človek umrl, ko je drevo ob padcu zadelo električno napeljavo. Pod težo snega se je na območju Moskve podrlo že okoli 360 dreves.

Arktičen mraz

Ranjenih je bilo najmanj pet ljudi, je še povedal Sobjanin, ki je prebivalce opozoril, da vremenoslovci napovedujejo še poslabšanje vremena z močnim vetrom. Mesto je zajel tudi arktičen leden zrak.

Tiskovna agencija Interfax je poročala, da je po podatkih vremenoslovcev v soboto v 12 urah padlo 14 milimetrov padavin, kar je več od rekorda iz leta 1957.

Šolarji ostali doma

Župan je zaradi izrednih vremenskih razmer za ponedeljek odpovedal pouk, kar se v Moskvi zgodi zelo redko, več kot 60.000 gospodinjstev pa je brez električne energije.

A few pics from Moscow pic.twitter.com/ggLOajHBtF — Vlasta Jeseničnik (@VJesenicnik) February 4, 2018

Moscow..it’s official..winter has arrived

B. V., A. P. J., foto: Reuters in EPA