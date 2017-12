Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Britanci niso vajeni videti toliko snega. Foto: Reuters Prizori iz nogometnega stadiona v Nemčiji. Foto: Reuters Sorodne novice V Nemčiji sneg povzročil prometni kaos, pobelilo tudi Hrvaško Dodaj v

Foto: V Nemčiji in Veliki Britaniji dramatične razmere zaradi snega

Težave v prometu in odpovedi letov

10. december 2017 ob 19:00

Frankfurt,London - MMC RTV SLO, STA

Iz Nemčije in Velike Britanije poročajo o težavah v prometu zaradi snega. V Düsseldorfu so morali začasno zapreti letališče, v Frankfurtu pa so odpovedali številne polete.

Na letališču v Düsseldorfu so prve polete odpovedali kmalu po poldnevu, koliko časa bo promet prekinjen, pa niso znali povedati.

Sneg in led sta povzročala težave tudi na največjem nemškem letališču v Frankfurtu, kjer so do 15. ure odpovedali 267 poletov, več sto pa jih je imelo zamudo.

Iz družbe Fraport, ki upravlja letališče, so sporočili, da so razmere dramatične. Čeprav letališke steze sproti plužijo, novozapadli sneg vseeno ovira letala pri pristajanju.

Več poletov so odpovedali tudi na manjšem letališču Köln/Bonn.

Tudi na Otoku odpovedali lete

Medtem v Veliki Britaniji najobilnejše snežne padavine v zadnjih štirih letih povzročajo preglavice tako v letalskem kot v cestnem prometu. Letališče v Birminghamu so zjutraj zaprli, promet pa so ponovno vzpostavili zgodaj popoldne. Polete so medtem preusmerili na druga letališča.

Letališka steza je bila dve uri zaprta tudi na londonskem letališču Luton. Odpovedali so več poletov, številni so imeli zamude. Eden od potnikov je na Twitterju zapisal, da so razmere na letališču kot na vojnem območju.

Zaradi snega je močno oviran tudi cestni promet. Policija v Walesu in osrednjem delu Anglije je pozvala ljudi, naj se ne odpravljajo na pot, razen če res ni nujno potrebno. Slabe razmere so botrovale številnim prometnim nesrečam. V Walesu so ponekod namerili rekordnih 30 centimetrov snega, drugod pa ga je zapadlo do deset centimetrov.

K. S.