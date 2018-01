Foto: Zagorelo v Trumpovi newyorški stolpnici

S požarom se je bojevalo 84 gasilcev

8. januar 2018 ob 16:32

New York - MMC RTV SLO, STA

V newyorški stolpnici Trump Tower, zasebnem prebivališču ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove družine, je malo pred 7. uro po krajevnem času izbruhnil manjši požar.

Stavbe niso evakuirali, a sta bila v požaru dva človeka ranjena, od tega eden huje, so sporočili newyorški gasilci.

Na posnetkih ameriške televizije NBC je videti več gasilcev na strehi stolpnice, iz ene izmed odprtin pa se dviga bel dim. S požarom se je sicer bojevalo 84 gasilcev.

Napaka v razdelilni omari

Trumpov sin Eric Trump je tvitnil, da je požar izbruhnil v stolpu za hlajenje na strehi stavbe. "Newyorški gasilci so bili tukaj v nekaj minutah in opravili neverjetno delo," je še dodal. Kot so sporočili gasilci, je požar povzročila tehnična napaka v razdelilni omari.

Trump je bil v času požara v Washingtonu. V New Yorku rojeni nepremičninski magnat se je po inavguraciji pred slabim letom dni preselil v Belo hišo, poleti pa sta se iz Trump Towra tja preselila še žena Melania in najmlajši sin Barron.

K. S.