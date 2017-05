Foto: Zaradi peščenega viharja težko diha 22 milijonov Kitajcev

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mnogi so kljub opozorilom vseeno odšli na prosto. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prizori podobni smogu

4. maj 2017 ob 12:15

Peking - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Severni del Kitajske in Peking je zajel peščeni vihar, zato je vidljivost v prestolnici manjša od kilometra, onesnaženost zraka pa močno presega dovoljeno mejo.

Peking je zavit v sivkasto meglico. Prebivalci, ki so se odpravili ven, so si usta in nos zaščitili z maskami ali rutami. Na pekinškem mednarodnem letališču so odpovedali najmanj 48 poletov, od tega šest mednarodnih.

Raven trdih delcev PM10 je bila okoli 900, kar je 20-krat več od najvišje dnevne izpostavljenosti po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Visoka količina prašnih delcev v zraku ogroža zdravje ljudi, zato so oblasti pozvale otroke in starejše, naj ostanejo doma. Prizadetih je okoli 22 milijonov ljudi.

Po napovedih vremenoslovcev bo peščeni oblak v petek prekril večje dele severozahoda Kitajske. Mnogi Kitajci so stanje komentirali prek družbenega omrežja Weibo, poroča BBC. Eden izmed Pekinžanov je tako zapisal: "Peščeni vihar je prizadel Peking. Korak bliže raku na pljučih sem." Drugi pa je zapisal: "Na smog sem se že navadil, čas je, da poskusim še kaj drugega. Če bi moral izbrati med smogom in peskom, bi izbral prvega."

Na severu Kitajske so peščeni viharji pogosti predvsem spomladi, ko veter prinaša pesek in prašne delce iz puščave Gobi. Oblasti skušajo učinke viharjev zmanjšati z zasajevanjem dreves.

Podobo Pekinga si oglejte spodaj.

