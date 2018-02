Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Južni Korejci so veliki navdušenci na tehnološkimi igračkami. Foto: EPA Samsung je eden od paradnih konjev južnokorejskega gospodarstva. Foto: EPA Dodaj v

Gospodarstvo v Južni Koreji obvladujejo "bogati klani"

Samsung prispeva dobrih 20 odstotkov južnokorejskega BDP-ja

19. februar 2018 ob 06:10

Seul - MMC RTV SLO

Južna Koreja je danes na področju visoke tehnologije s svojimi, vsem dobro poznanimi podjetji, kot so Samsung, Hyundai ali LG, med vodilnimi državami na svetu.

Ne glede na vse ima južnokorejska zgodba o uspehu svoje, nadvse skromne začetke. "Ob koncu korejske vojne leta 1953 je bila Južna Koreja precej revnejša kot Severna Koreja," poudarja ekonomist dr. Matevž Rašković.

Severna Koreja je namreč bogata z naravnimi bogastvi, južni del polotoka pa je bil tradicionalno poljedelski. Usmeritev v razvoj visoke tehnologije in v izvoz je tako temeljila tudi na pomanjkanju drugih možnosti. Razvoj je bil tudi strogo načrtovan z vrha, kajti vse do leta 1987 Južna Koreja niti ni bila demokratična država, šla je skozi celo serijo državnih udarov.

Absolutna prevlada izbranih družb

Politične elite so izbrale nekatere družbe, takrat še kmetijske zadruge, ter jim zagotovile znatne privilegije, protekcionizem na trgu in močne finančne spodbude. Sam razvoj je potekal podobno kot pri drugih vzhodnoazijskih gospodarstvih. Najprej so veliko posnemali in postajali pri tem vse boljši in na koncu prestopili med inovatorje.

Toda prevladujoč položaj izbranih družb na domačem trgu se čuti še danes. Deset največjih gospodarskih skupin, imenovanih choebeol, kar v korejščini pomeni "bogati klan", zajema 90 odstotkov južnokorejskega gospodarstva. Največji med njimi, skupina Samsung denimo, prispeva dobrih 20 odstotkov južnokorejskega BDP, skupaj s skupino Hyundai pa kar 33 odstotkov. Pri tem pa se te korporacije ne ukvarjajo samo s proizvodnjo pametnih naprav, bele tehnike ali avtomobilov, po čemer jih poznamo na zahodu, temveč tudi z ladjedelništvom, zavarovalništvom, bančno-finančnimi storitvami in še marsičim.

Če je torej na mednarodnih trgih Južna Koreja nadvse konkurenčno gospodarstvo, pa je doma drugače, zaradi prevlade teh korporacij možnosti za nove podjetniške pobude skorajda ni.

Medgeneracijska trenja

Med mladimi se zaradi tesne prepletenosti političnih in gospodarskih elit vse bolj čuti nezadovoljstvo. Imajo namreč enega najbolj zahtevnih in tudi najuspešnejših izobraževalnih sistemov na svetu, delovniki so izredno dolgi, obenem pa je družba izredno hierarhična in možnosti za napredovanje so precej omejene. Moč tega nezadovoljstva se je pokazala pred dobrim letom, ko so množični protesti proti korupciji pripomogli k odstavitvi takratne predsednice Park Gun Hje, drugi mož Samsunga pa je končal v zaporu.

Nina Slaček, Radio Slovenija