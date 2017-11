Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Indijska prestolnica je ovita v smog, tamkajšnji prebivalci tožijo, da je dihanje oteženo. Foto: AP Smog je zameglil tudi prihod belgijskega kralja Filipa in kraljice Matilde na enotedenski obisk v Indijo. Foto: EPA Sorodne novice V Indiji bi radi do leta 2032 vozili le še na elektriko Dodaj v

Gost smog v New Delhiju otežuje dihanje, oblasti zaprle šole

Oblasti zaprle šole in razglasile izredno zdravstveno stanje

7. november 2017 ob 22:07

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Mestne oblasti New Delhi primerjajo s plinsko celico, saj je mesto ovito v smog. Zaradi onesnaženosti je vidljivost slaba, zaprli so osnovne šole, prebivalcem pa svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Vsebnost nevarnih trdnih delcev PM2,5 v ozračju indijskega glavnega mesta se je danes gibala med 400 in 900 mikrogrami na kubični meter. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pravi, da je najvišja še varna vrednost 25 mikrogramov v 24 urah. Delci so nevarni, ker lahko zaidejo v pljuča in krvni obtok.

Indijsko zdravniško združenje je razglasilo "izredno zdravstveno stanje" in po poročanju BBC-ja vlado pozvalo k reševanju stanja. "Delhi je postal plinska celica. To se zgodi vsako leto v tem času," je dejal župan Arvind Kejrival. Tamkajšnji prebivalci so na družbenih omrežjih poročali o težavah z dihanjem, pozivajo pa tudi k odpovedi newdelhijskega maratona 19. novembra.

Zaradi smoga otroci, stari do deset let, tudi v sredo ne bodo smeli v šolo, starejši pa ne bodo smeli izvajati dejavnosti na prostem. Starejšim, bolnikom in nosečnicam so tudi svetovali, da ne hodijo na prosto zjutraj ali zvečer.

Veliko prahu in premalo vetra

Vzrokov za onesnaženje zraka je več. Veter v mestu dosega prenizke hitrosti, da bi onesnaženost odpihnil iz mesta, mnogo prahu povzročijo številna gradbišča, v prestolnici obratuje tudi sežigalnica odpadkov, svoj delež pa dodajo tudi ognjemeti na festivalih. Sokrivi naj bi bili tudi kmetovalci v sosednjih pokrajinah Pundžab in Harjana, ki sežigajo poljska strnišča, poroča BBC.

Vladni urad za preprečevanje onesnaženosti je oktobra izdal načrt, v katerem predlaga, da bi zaprli največjo mestno elektrarno, za štirikrat povišali parkirnino in povišali kazni za gradbišča, ki onesnažujejo s prahom, poroča indijska televizija NDTV.

J. R.