Gruevski ni več predsednik stranke VMPRO-DPMNE

Novega vodjo bodo izbrali na kongresu 22. in 23. decembra

11. december 2017 ob 14:58

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Vodja največje makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE in nekdanji dolgoletni premier makedonske vlade Nikola Gruevski je odstopil s čela stranke.

Stranka bo novega vodjo izbrala na kongresu 22. in 23. decembra. Gruevski je stranko vodil od leta 2003, med letoma 2006 in 2016 pa je bil predsednik makedonske vlade.

Gruevskega in več članov konservativne VMRO-DPMNE preiskujejo zaradi korupcije in vpletenosti v prisluškovalno afero leta 2015.

Škandal je izbruhnil, ko je vodja levosredinskih socialdemokratov Zoran Zaev objavil posnetke, ki so dokazovali, da so visoki državni predstavniki prisluškovali 20.000 makedonskim državljanom, med njimi tudi politikom in novinarjem. Posnetki so dokazovali tudi korupcijo. Odkritja so privedla januarja lani do odstopa Gruevskega s čela vlade, v državi pa se je poglobila politična kriza.

VMRO-DPMNE kljub relativni zmagi ni uspela sestaviti vlade

Na predčasnih parlamentarnih volitvah decembra lani je nato VMRO-DPMNE zmagala, ker pa ni uspela oblikovati vlade, je pristala v opoziciji. Vlado sedaj vodi Zaev s svojo Socialdemokratsko zvezo Makedonije (SDSM) v koaliciji z več strankami makedonskih Albancev.

Oktobra letos je VMRO-DPMNE, katere podporniki so hoteli preprečiti prenos oblasti z vdorom v parlament, zabeležila še hud poraz na lokalnih volitvah. Takrat se je začela tudi razprava o zamenjavi vodstva stranke.

Med kandidati za nove vodje stranke se omenjajo poslanci - dva bivša zunanja ministra Nikola Poposki in Antonio Milošoski, generalni sekretar stranke Hristijan Mickovski ter član glavnega odbora stranke Ilija Dimovski.

