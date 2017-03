Hahn Skopje poziva k hitremu oblikovanju vlade: "Ura tiktaka"

Večletna politična kriza

21. marec 2017 ob 22:13

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je ob obisku Makedonije opozoril, da država nujno potrebuje novo vlado, ki bo izpeljala potrebne reforme. V Skopju so ga pričakali protestniki.

"Evropska pot za Skopje je odprta, a ura tiktaka. Država potrebuje državniški duh in ne taktiziranja," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA opozoril evropski komisar za širitev, ki bi se moral v Skopju sestati tudi z makedonskim predsednikom Gjorgjom Ivanovom. Slednji je zaradi obiska na Madžarskem tik pred zdajci srečanje odpovedal.

Ivanov že več tednov zavrača, da bi mandat za sestavo vlade podelil voditelju opozicijskih socialdemokratov Zoranu Zaevu, čeprav ta v parlamentu uživa večinsko podporo 67 poslancev. Zaev si je večinsko podporo v parlamentu pridobil z dogovorom z albanskimi strankami, ki so v koalicijskem dogovoru zahtevale, da albanski jezik postane drugi uradni jezik v Makedoniji. Ivanov je presodil, da to ogroža neodvisnost in suverenost Makedonije, zato Zaevu ne želi podeliti mandata za sestavo nove vlade po predčasnih parlamentarnih volitvah decembra lani.

Po volitvah makedonske vlade pred tem ni uspelo sestaviti zmagovalki volitev, nacionalni konservativni stranki VMRO-DPMNE dozdajšnjega premierja Nikole Gruevskega.

EU in ZDA so Ivanova pozvale, naj spremeni svojo odločitev in podeli mandat za sestavo vlade Zaevu, a se Ivanov, ki je zaveznik VMRO-DPMNE, ni uklonil. Tudi zaradi podpore v protestih, ki jih v podporo predsedniku države VMRO-DPMNE pripravlja vsakodnevno, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Več deset tisoč nacionalistov protestira že več tednov

Zvečer se je po poročanju tiskovne agencija AFP v Skopju zbralo več deset tisoč privržencev desnice, ki so izrazili nasprotovanje oblikovanju koalicije med socialdemokrati in predstavniki albanske manjšine. Menijo, da ta koalicija ogroža enotnost Makedonije. Privrženci nacionalistov se na ulicah makedonskih mest, kjer nasprotujejo takšni koaliciji, zbirajo vsak večer že tri tedne zapored.

T. K. B.