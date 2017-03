Bruselj poziva Ivanova, naj si premisli glede podelitve mandata Zaevu

V Skopju so že več dni protesti

3. marec 2017 ob 09:11

Skopje - MMC RTV SLO/Reuters

Evropska unija je makedonskega predsednika Gjorgeja Ivanova, ki je zavrnil podelitev mandata Zoranu Zaevu, vodji opozicijskih socialdemokratov (SDSM), ker bi oblikoval koalicijo z albanskimi strankami, pozvala, naj spremeni svojo odločitev.



Evropska visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini je po srečanju z Ivanovom v Skopju predsednika pozvala, naj ponovno razmisli o svoji odločitvi. "Predsednika sem pozvala, naj v korist vseh državljanov spremeni svojo odločitev." Ob tem je dejala, da bi morala Makedonija "umiriti retoriko, da se politična in institucionalna kriza ne bi sprevrgla v medetnični spopad, ali še huje v geopolitični spopad."

Le nekaj ur prej je možnosti koalicije socialdemokratov in albanskih strank kritizirala Rusija.

Ivanov je dejal, da ne namerava spremeniti svoje odločitve, koalicijski dogovor pa je označil za nevarnost makedonski suverenosti, enotnosti in neodvisnosti.

Ivanov je v sredo zavrnil podelitev mandata Zaevu. Dejal je, da nekomu, ki ogroža neodvisnost in suverenost Makedonije, mandata ne more podeliti, Zaev pa je prepričan, da je Ivanov s svojo odločitvijo izvršil državni udar, je poročal dopisnik RTV Slovenija z Balkana Boštjan Anžin. Ivanov nasprotuje širši uradni uporabi albanščine, ker po njegovem prepričanju to predstavlja vmešavanje v notranje zadeve Makedonije in škodi interesom Makedoncev.

Protesti se nadaljujejo

V Skopju se medtem nadaljujejo protesti pobude Za skupno Makedonijo, na katerih na tisoče ljudi že več dni zahteva ohranitev enotnosti države, nasprotujejo kakršnim koli spremembam ustave, federalizaciji ali kantonizaciji oz. ustvarjanju dvonacionalne države. Govorijo o prodaji Makedonije in separatističnih zahtevah Albancev.

Na parlamentarnih volitvah 11. decembra je zmagala konservativna stranka VMRO-DPMNE Nikole Gruevskega, ki je dobila 51 poslancev v 120-članskem parlamentu. SDSM je dobil 49 mandatov, 20 poslancev so dobile albanske stranke, od tega DUI deset. Potem ko Gruevskemu ni uspelo oblikovati vlade, naj bi možnost za to dobil Zaev, toda Ivanov je zavrnil možnost, da mu podeli mandat.

