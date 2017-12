Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Na Poljsko je sredi oktobra odšlo 90 hrvaških vojakov. Foto: EPA Sorodne novice Prvi mož Nata: Rusija naj bo transparentna glede vojaških vaj Dodaj v

Hrvaški vojaki in duhovnik zasačeni pijani že prvi dan misije na Poljskem

Padli so na rutinskem alkotestu

8. december 2017 ob 11:53

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Trije hrvaški vojaki in vojaški duhovnik, ki so jih nadrejeni že prvi dan na Natovi misiji na Poljskem zalotili pod vplivom alkohola, so se morali vrniti domov.

Hrvaško ministrstvo je že oktobra potrdilo, da eden od njenih vojakov v Natovi vojašnici na Pojljskem ni prestal alkotesta, zdaj pa se je razkrilo, da so pravila skupno kršili štirje vojaki. Ko se je četverica prvi dan misije z veseljačenja v mestu vrnila v oporišče, je rutinski pregled pokazal, da imajo v krvi preveliko vsebnost alkohola.

Zaradi tega so na misiji sprejeli odločitev o njihovi vrnitvi na Hrvaško, je poročal novičarski portal komercialne televizije Nova TV, dnevnik.hr. Hrvaška vojska je potrdila, da so se zaradi pozitivnega alkotesta s Poljske na Hrvaško vrnili trije pripadniki hrvaških oboroženih sil in kurat.

Na Poljsko je sicer sredi oktobra odšlo 90 pripadnikov topniško-raketnega polka hrvaške vojske, ki so del bojne skupine pod poveljstvom ZDA. Gre za del misije okrepljene navzočnosti sil zveze Nato na Poljskem in v baltskih državah.

