Prvi mož Nata: Rusija naj bo transparentna glede vojaških vaj

Moskva sporoča, da vaje niso odgovor na ameriške sankcije

25. avgust 2017 ob 12:03

Varšava - MMC RTV SLO, Reuters

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je med obiskom na Poljskem dejal, da bo zavezništvo prihodnji mesec budno spremljalo vojaške vaje v Belorusiji in na zahodu Rusije, ob tem pa Moskvo pozval k transparentnosti in zavezanosti mednarodnim dogovorom.

Vaje v Belorusiji, Kaliningradu in Rusiji bodo potekale med 14. in 20. septembrom. "Potek teh vaj bomo spremljali zelo pozorno," je po poročanju Reutersa Stoltenberg dejal po srečanju s poljsko premierko Beato Szydlo. "Vse države imajo pravico do vojaških enot, toda države bi morale spoštovati obvezo o transparentnosti." Popoldne bo v Orzyszu na vzhodu Poljske obiskal Natove enote pod ameriškim vodstvom. Enote so nameščene 57 kilometrov južno od Kaliningrada, ruske eksklave, kamor je Moskva namestila jedrske rakete in obrambni sistem S-400.

Različne navedbe o številu udeležencev

Rusija pripravlja ene največjih vojaških vaj po koncu hladne vojne, glede številčne udeležbe pa obstajajo zelo različne ocene. Kot je poročal Guardian, ki je navajal ocene zahodnih uradnikov in analitikov, naj bi se vaj z imenom Zahod 17 udeležilo okoli 100.000 vojakov in logistične podpore. Rusija je sicer napovedala, da bo na vajah sodelovalo 13.000 vojakov, kolikor jih v skladu z mednarodnim sporazumom lahko sodeluje, ne da bi bili prisotni tuji opazovalci. Prihod prvih ruskih enot v Belorusijo je bil predviden za sredo avgusta. Nato je v preteklih dneh že sporočil, da bo spremljal ruske vaje, v njihovem času pa zavezništvo ne bo izvajalo večjih vaj.

Moskva: Vaje smo načrtovali že pred letom dni

Vaje, ki bodo potekale med 14. in 20. septembrom, še dodatno krepijo napetosti med Rusijo in ZDA. Moskva je vaje Zhod 17 označila kot običajne vojaške vaje, ki jih izvajajo vsake štiri leta, poudarja pa, da so bile načrtovane že pred letom dni in niso odgovor na najnovejše sankcije ZDA proti Moskvi. Kot je znano, je ameriški kongres pred kratkim uvedel nove sankcije proti Moskvi zaradi njenega domnevnega vmešavanja v ameriške volitve leta 2016.

K. T.