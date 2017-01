Hrvati naj bi ponovno uvedli obvezen vojaški rok

Služenje vojaškega roka ukinili leta 2008

30. januar 2017 ob 16:27

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na hrvaškem ministrstvu za obrambo preučujejo možnost, da bi s sprejemom nove strategije nacionalne varnosti znova uvedli obvezni vojaški rok. Obrambni minister Damir Krstičević je ocenil, da se bodo zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer verjetno odločili za obvezno vojaško urjenje mladih.

Na Hrvaškem so obvezno služenje vojaškega roka ukinili leta 2008, deset let kasneje pa naj bi polnoletni moški morali znova za določen čas obvezno obleči uniformo hrvaške vojske.

Kot poroča Večernji list, bodo naslednje poletje začeli preizkusni projekt obveznega vojaškega roka, v letu 2019 pa bo vojaški rok obvezen za fante, medtem ko se bodo dekleta lahko še naprej prostovoljno odločila, ali se bodo pridružila hrvaški vojski.

Minister Krstičević pričakuje, da bodo do pomladi pripravili načrt za vnovično uvajanje obveznega vojaškega roka v okviru nove strategije nacionalne varnosti, ki jo pripravljajo zaradi spremenjenih geopolitičnih in regionalnih okoliščin, predvsem v luči migrantske krize in terorističnih groženj.

Zagrebški časnik navaja, da bo šlo verjetno "zgolj" za štiritedenski vojaški rok, med katerim bi se vojaški obvezniki urili po osnovnem vojaškem programu, ki predvideva predvsem obvladovanje uporabe orožja ter osnove vojaške taktike. Urjenje naj bi potekalo v poletnih mesecih po sklenjeni srednji šoli, ob tem naj bi upoštevali tudi obveznosti bodočih študentov.

"Odločitev praktično že sprejeta"

Vojaški obvezniki, ki se sklicujejo na ugovor vesti, bodo verjetno morali opravljati dela v urgencah, bolnišnicah, domovih za starejše občane in podobnih ustanovah. Civilno služenje bo predvidoma dvakrat daljše kot v uniformah. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bi bilo uvajanje večmesečnega vojaškega roka predrago, obenem pa bi se z nekajtedenskim urjenjem izognili kritikam, da gre za militarizacijo družbe. Šlo naj bi za sodoben pristop vojaškem urjenju, "brez pranja možganov in nesmiselnih maršev", piše Slobodna Dalmacija, ki trdi, da je odločitev o obveznem vojaškem roku "praktično že sprejeta".

Na hrvaškem ministrstvu za obrambo pričakujejo, da bodo po začetku vnovičnega obveznega vojaškega roka lahko oblikovali vojaško rezervo, ki naj bi štela 20.000 ljudi. Na ta način naj bi okrepili obrambne zmogljivosti države.

Hrvaška vojska šteje približno 16.000 profesionalnih vojakov, lani pa je prostovoljno 12-mesečno vojaško urjenje opravilo približno 1000 fantov in deklet. Med prostovoljci so iskali tudi kandidate za profesionalne vojake, z uvajanjem obveznega vojaškega roka pa bi razširili tudi bazo za potencialne vojaške profesionalce.

Nekatere raziskave na Hrvaškem so pokazale, da je nekaj več kot polovica vprašanih podprla idejo o vnovičnem obveznem služenju vojaškega roka. Številni pa pred končno odločitvijo hrvaškega sabora pričakujejo obsežno javno razpravo o namenih desnosredinske vlade premierja Andreja Plenkovića.

K. S.