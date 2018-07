Humanitarci: Libijska obalna straža na morju pustila čoln z ženskama in otrokom

Krivdo pripisujejo tako Libiji kot Italiji

18. julij 2018 ob 08:00,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 08:43

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Posadka španske humanitarne organizacije Proactiva Open Arms je v torek na morju pred Libijo našla ostanke čolna, ob njih pa preživelo žensko iz Kameruna ter trupli ženske in otroka.

Humanitarci so brodolomce odkrili po tem, ko so v ponedeljek prestregli radijski pogovor med libijsko obalno stražo in trgovsko ladjo, ki je prva zagledala čoln poln prebežnikov, 80 navtičnih milj pred Libijo, za Radio Slovenija poroča Janko Petrovec.

Ko je ladja Proactive Open Arms priplula do ostankov potopljenega čolna, so na njih našli Kamerunko Josephine, ki se je oklepala lesene deske. Ob njej pa trupli druge ženske in njenega otroka.

»Z libijske obalne straže so sporočili, da so z gumijastega čolna rešili 158 ljudi. Toda niso povedali, da so na morju pustili dve ženski in otroka, ki se niso hoteli vrniti v Libijo, ter čoln potopili,« je dejal Oscar Camps, ustanovitelj španske človekoljubne organizacije Proactiva Open Arms.

Proactiva Open Arms za tragedijo poleg libijske obalne straže obtožuje tudi politiko italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je italijanska pristanišča zaprl za ladje nevladnih organizacij ter zahteva, naj reševanje v Sredozemlju v celoti prevzame libijska obalna straža, Evropska unija pa libijska pristanišča razglasi za varna.

Minister Salvini meni, da gre za lažno novico. Z rimskega notranjega ministrstva naj bi v kratkem posredovali podatke zunanjih opazovalcev, ki da navedbe španskih humanitarcev postavljajo na laž.

Italijanski poslanec pluje s humanitarci

"Žensko in otroka so ubili tvoji libijski prijatelji," je Salviniju tvitnil poslanec italijanske levičarske stranke Svobodni in enakopravni Erasmo Palazzotto, ki te dni pluje s Proactivo in je potrdil navedbe španskih nevladnikov, ki so posneli reševanje preživele ženske in to naložili na družbena omrežja.

Čez Sredozemlje je od začetka leta v Evropo prišlo 51 tisoč prebežnikov, polovico manj kot v istem obdobju lani. Največ jih je prispelo v Španijo. Na poti tja jih je letos utonilo skoraj 300, na poti proti Italiji pa več kot 1.100, še poroča Janko Petrovec.

Deutsche Welle medtem poroča, da je libijska obalna straža zanikala obtožbe in trdi, da na morju niso pustili nikogar. Krivdo za nesreče na morju so pripisali humanitarnim organizacijam in preprodajalcem ljudi.

Svoja pristanišča je zaprla tudi Malta. Med zavrnjenimi ladjami je tudi omenjena ladja organizacije Proactive Open Arms, ki je v tem mesecu zato morala 60 rešenih prebežnikov odpeljati v Barcelono, še poroča Deutsche Welle.

