Islandijo pretresa umor 20-letnice

Država ima eno najnižjih stopenj na svetu

23. januar 2017 ob 09:51

Reykjavik - MMC RTV SLO

Islandijo pretresa primer izginotja 20-letnice, ki so jo po največji iskalni akciji doslej, v njej je sodelovalo 725 prostovoljcev, po osmih dneh našli mrtvo.

Islandska policija je v nedeljo sporočila, da primer obravnava kot umor, četudi zaenkrat še niso potrdili, kaj je vzrok smrti 20-letnice. V povezavi z njenim izginotjem so pridržali dva greenlandska mornarja, stara med 25 in 30 let, poroča Guardian.

Islandija ima sicer eno najnižjih stopnje kriminala na svetu, umori so izjemno redki, zgovoren podatek pa je tudi, da policisti po ulicah patruljirajo neoboroženi. Zato je razumljivo, da izginotje 20-letne Birne Brjansdottir in potem najdba njenega trupla še toliko bolj vznemirja prebivalce tega severnega otoka.

Nadzorne kamere so razkrile, da je v noči, ko je izginila, okoli 5. ure zjutraj sama hodila po megleni in snega polni ulici. Njene čevlje so potem našli v pristanišču Hafnarfjordur južno od Reykjavika, nedaleč od doka, kjer je bila privezana greenlandska ribiška ladja Polar Nanoq. Slednja je le nekaj ur, preden je bila mlada Islandka razglašena za pogrešano, izplula. Člani posebne enote islandske policije so kasneje s helikopterjem odleteli na ladjo in zaslišali posadko, ladja pa se je kasneje vrnila v Reykjavik, policija pa je pridržala dva mornarja. Kot so sporočile islandske oblasti, so v avtomobilu, ki sta ga najela omenjena mornarja, našli krvne sledi mrtve Islandke.

Statistični podatki kažejo, da država s 330.000 prebivalci od leta 2001 dalje letno zabeleži 1,8 umora. Večina morilcev kaznivo dejanje izvede pod vplivom alkohola, pogosto pa so prisotne tudi mentalne težave.

K. T.