Italija: Dva evra za izbiranje novega predsednika Demokratske stranke

Glavni kandidat za zmago je bivši premier Matteo Renzi

30. april 2017 ob 10:28

Rim - MMC RTV SLO/STA

V Italiji so se začele predčasne volitve novega predsednika Demokratske stranke (PD), ki je najmočnejša stranka v italijanskem parlamentu. Kandidara tudi prejšnji predsednik Matteo Renzi.

Po vsej Italiji so uredili 10.000 volišč, ki se bodo zaprla ob 20. uri. Po zaprtju naj bi bili pozno zvečer tudi znani rezultati volitev.

Volitev se lahko udeležijo vsi italijanski volivci, ki morajo za oddajo glasovnice prispevati dva evra.

Nekdanji premier Matteo Renzi upa, da se bo lahko ponovno zavihtel na vrh Demokratske stranke, s katerega je odstopil februarja. 42-letni Renzi je glavni kandidat za predsednika stranke, volivci pa lahko izbirajo še med pravosodnim ministrom Andreo Orlandom in predsednikom južne italijanske dežele Apulija, nekdanjim državnim tožilcem Michelom Emilianom.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah bo Renzi za predsednika stranke izvoljen s približno 60- do 70-odstotno podporo, sledil pa mu bo Orlando z 22 odstotki glasov.

Renzi je sredino televizijsko soočenje kandidatov izkoristil, da je najavil načrt za nižanje davkov in pozval k čim bolj množičnemu sodelovanju na predčasnih volitvah stranke.

Napovedana nizka udeležba

Sodeč po napovedih se bo današnjih volitev udeležilo približno milijon volivcev v državi s 60 milijoni prebivalcev. To je zelo majhna številka tudi v primerjavi z volitvami za predsednika stranke decembra 2013, ko je sodelovalo 2,8 milijona volivcev, ki so večino glasov namenili Renziju.

Renzi je decembra lani doživel poraz, ko so Italijani na referendumu zavrnili njegovo ustavno reformo, to pa je vodilo tudi v razcepitev stranke in oblikovanje novega Naprednega in demokratičnega gibanja (DP). Renzi je po porazu odstopil tako kot premier kakor tudi predsednik stranke.

V primeru, da bo Renzi ponovno izvoljen za predsednika PD, bo po vsej verjetnosti postal premierski kandidat italijanske leve sredine za parlamentarne volite prihodnje leto pomladi.

