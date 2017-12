Italija zaradi eksplozije ostala brez 57 milijonov kubičnih metrov plina

V nesreči je en človek umrl

14. december 2017

Dunaj/Rim - MMC RTV SLO, STA

Zaradi eksplozije v Baumgartnu v Avstriji je Italija ostala brez 57 milijonov kubičnih metrov ruskega plina. Vzrok za nesrečo naj bi bil novonameščeni filter za plin.

Po mnenju Claudia Descalzija, prvega moža italijanskega energetskega koncerna Eni, je bila nesreča v Baumgartnu "nekaj neobičajnega". "V zadnjih 30 letih nisem še nikoli videl tovrstne eksplozije. Ugotoviti bomo morali, kaj točno se je zgodilo," je dejal.

Zaradi nesreče je Italija ostala brez 57 milijonov kubičnih metrov ruskega plina, kar je po njegovi presoji veliko. "Ni preprosto nadomestiti takšne količine. Uvozili smo več plina iz Libije in Alžirije ter se tako izognili črpanju strateških rezerv. Vedno je bolje, da se ne dotikaš rezerv, ki so lahko nujno potrebne v najhladnejših mesecih," je pojasnil.

Italija z uvozom pokrije 90 odstotkov svojih potreb po zemeljskem plinu. V prihodnje bo njena odvisnost od uvoza še večja. "Zato moramo diverzificirati države, iz katerih uvažamo plin," je opozoril Descalzi.

Nesrečo povzročil pokrovček filtra separatorja?

Vzrok za torkovo nesrečo v največjem avstrijskem centru za distribucijo zemeljskega plina v kraju Baumgarten an der March sicer najverjetneje leži v novonameščenem filtru za plin, imenovanem separator. Na to v preiskavi incidenta, ki je zahteval tudi smrtno žrtev in več ranjenih, kaže vse več indicev, je sporočil upravljavec centra. Preiskovalci po navedbah Gas Connect Austria izhajajo iz tega, da je nesrečo povzročil pokrovček filtra separatorja. Ta naj bi se odvil, z vso silo udaril v drug del naprave in tudi to poškodoval. Kasneje se je plin, ki je začel uhajati, vnel, pri čemer je prišlo do požara na dveh izstopnih mestih, domnevni potek opisujejo pri podjetju.

Eksplozija je v centru odjeknila v torek v jutranjih urah. Zahtevala je smrtno žrtev, 21 ljudi je bilo ranjenih.

Po nesreči je bil do konca dne okrnjen prenos plina v druge države. Iz centra namreč pošiljajo zemeljski plin tudi v Nemčijo, Italijo, Francijo, Hrvaško, Madžarsko in tudi v Slovenijo.

