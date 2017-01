Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vodja italijanskega Gibanja petih zvezd (M5S) Beppe Grillo je danes člane presenetljivo pozval k spletnemu glasovanju o nadaljnji usodi M5S v Evropskem parlamentu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italijansko Gibanje petih zvezd za izstop iz evroskeptične skupine EFDD

"M5S bi lahko postal tretja sila Evropskega parlamenta"

8. januar 2017 ob 22:08

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ustanovitelj italijanskega Gibanja petih zvezd (M5S) Beppe Grillo se je zavzel za odhod iz evroskeptične skupine Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) in pridružitev k liberalcem (Alde).

Grillo je člane M5S-ja presenetljivo pozval k spletnemu glasovanju o nadaljnji usodi gibanja v Evropskem parlamentu. "Alde ima 68 evropskih poslancev, skupaj z M5S-jem pa bi postal tretja sila Evropskega parlamenta," je zapisal na svojem blogu.

M5S je na evropskih volitvah leta 2014 v Evropskem parlamentu osvojil 17 poslanskih mest in se povezal z britanskim Ukipom Nigela Faragea, ki je osvojil 22 poslanskih mest in oblikoval stranko EFDD.

Razhajanje poti z Ukipom

Grillo trdi, da sta stranki v zadnjih dveh letih in pol soglasno glasovali le v okoli 20 odstotkih primerov in da je Ukip dosegel svoje, ko so Britanci glasovali za izhod iz EU-ja. Zato so začeli pogovore z drugimi skupinami in "edini, ki so odprli dialog, so bili poslanci Aldeja". "Poskušali smo navezati pogovore tudi z Zelenimi, ki pa so našo ponudbo zavrnili," je še pojasnil Grillo.

Glasovanje o tem, v katero politično skupino Evropskega parlamenta želijo, bo potekalo danes in v ponedeljek, člani gibanja pa lahko izbirajo med EFDD-jem, Aldejem ali nepovezanimi. Glede zadnje možnosti je sicer Grillo opozoril, da to pomeni, "da nimaš teže".

K. Št.