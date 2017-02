Japonci v vse večjih težavah, ker premalo seksajo

Skoraj polovica poročenih parov mesec dni ni imela spolnih odnosov

14. februar 2017 ob 09:49

Tokio - MMC RTV SLO

Skoraj polovica poročenih parov že več kot mesec dni ni imela spolnih odnosov in jih tudi kmalu ne namerava imeti, več kot 40 odstotkov mladih med 18. in 34. letom pa sploh še nima spolnih izkušenj, kaže raziskava.

Kar 47,2 odstotka poročenih tako živi v t. i. "brezspolnem zakonu", kar je nov japonski (negativni) rekord, kažejo izsledki raziskave Združenja za načrtovanje družine, ki je bila narejena na vzorcu 655 poročenih oseb, starih med 16. in 49. letom. V prvi raziskavi leta 2004 je v takšni obliki odnosa živelo okoli 32 odstotkov poročenih Japoncev, poroča Guardian.

Manj spolnosti zaradi pomanjkanja časa

Strokovnjaki sicer dvomijo, da Japonska doživlja kolektivno izgubo libidalne energije. Vse industrijske družbe ugotavljajo, da je premalo časa za intimnost, kar vodi v razmerja brez spolnosti. Najmanj spolno dejavni so ljudje v srednjih in poznih 40. letih, kar sovpada z obdobjem, ko so karierne in družinske zahteve največje.

Skoraj četrtina japonskih žensk v raziskavi je svoje spolno življenje opisalo kot problematično, medtem ko se 35 odstotkov moških za spolnost počuti preutrujenih. Nekateri izmed njih so poudarili tudi dva razloga za nespolnost: nekateri svoje partnerke vidijo kot družinske člane in zato niso primerne spolne partnerke, drugi trdijo, da je njihova spolna energija skopnela po rojstvu prvega otroka.

Japonska ima tudi rekordno število devičnikov. V raziskavi Državnega inštituta za prebivalstvo in socialno varnost, izvedenih na vzorcu 5000 samskih ljudi, starih od 13 do 34 let, se je izkazalo, da kar 42 odstotkov moških in 44 odstotkov žensk sploh še ni imelo spolnih odnosov. Strokovnjaki kljub temu poudarjajo, da je število moških devičnikov podobno tistemu v zgodnjih 90. letih, kar je spet posledica napredka industrijskih družb. S podobnim pojavom so se namreč spopadale tudi Velika Britanija, ZDA in Južna Koreja.

Kunio Kitamura, predsednik Združenja za načrtovanje družine, pravi, da so zato nujno potrebne spremembe delovnega časa in samega načina dela delavcev. V zadnjih letih se vedno glasneje izražajo želje Japoncev po spremembi načina dela, da bi imeli več časa za družinsko življenje, a za zdaj še ni bilo nobenih konkretnih ukrepov.

Zakonska omejitev nadur?

Medtem ko se v Evropi pojavljajo težnje po krajših rednih delovnih časih, Japonci od japonske vlade pričakujejo, da bo omejila zgornjo mejo nadur. Razpravo je še posebej spodbudil samomor 24-letne zaposlene v enem od oglaševalskih podjetij, ki je delala dodatnih 100 ur na mesec. Japonci si želijo zgornje meje 60-ih nadur mesečno.

Nizka rodnost in zmanjševanje prebivalstva

Pomanjkanje zanimanja za spolnost prispeva tudi k nizki rodnosti na Japonskem. Nič ne kaže, da se bo plodnost na Japonskem s trenutne 1,4 otroka na žensko povzpela na 2,1 - kolikor bi bilo potrebno za zagotovitev stabilnosti države. Pričakuje se, da se bo ob nespremenjenih gibanjih število Japoncev do leta 2060 s trenutnih 127 zmanjšalo na 86 milijonov.

Država se tako ukvarja z dolgoročnimi načrti glede zmanjševanja prebivalstva, posledica katerega so in bodo tudi gospodarske težave zaradi pomanjkanja delovne sile.

