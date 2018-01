Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Na Japonskem se duševno moteni le stežka vključijo v družbo. Foto: Reuters Dodaj v

Japonka zaradi prisilne sterilizacije toži državo

Sterilizirali okoli 25.000 ljudi

30. januar 2018 ob 14:19

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Med letoma 1948 in 1996 je bilo steriliziranih 25.000 Japoncev z duševnimi motnjami ali dednimi boleznimi. Ena izmed teh se je zdaj odločila za tožbo proti državi, kar je prvi takšen primer.

60-letnica toži državo z utemeljitvijo, da so bile poteptane njene osnovne človekove pravice. Pri ženski so se duševne težave pojavile po operaciji volčjega žrela v otroških letih, v kategorijo duševnih bolnikov so jo uvrstili pri 15 letih. Takrat so jo nasilno, brez njenega dovoljenja, sterilizirali. Prišlo je do komplikacij, zaradi katerih so ji nato odstranili še jajčnike. Tožnica trdi, da zaradi tega, ker ni mogla imeti potomcev, tudi ni dobila partnerja oziroma moža.

"Zaradi spornega zakona je moja sestra vse življenje trpela in se skrivala pred ljudmi. Želimo se postaviti za pravice nje in njej podobnih in ustvariti družbo, v kateri lahko tudi ljudje z različnimi motnjami živijo srečno življenje," je dejala sestra tožnice. Japonka od države zahteva 11 milijonov jenov (81.555 evrov) odškodnine.

Japonski minister za zdravje Kacunobu Kato primera ni želel komentirati, je pa zatrdil, da ga bodo njegovi uslužbenci preučili.

Zaradi zakona o zaščiti evgenike (evgenika je nauk o metodah za dosego telesno in duševno zdravega potomstva) je bilo na Japonskem steriliziranih okoli 25.000 ljudmi. Med njimi so bili takšni z duševnimi motnjami in gobavci. Na okoli 16.500 ljudeh naj bi poseg opravili brez njihove privolitve. Tudi po ukinitvi tega zakona so mnogi ljudje z duševnimi motnjami na Japonskem še vedno stigmatizirani.

A. P. J.