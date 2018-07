Japonsko po poplavah prizadel še smrtonosni vročinski val

Vročinski val bo trajal vsaj do konca tedna

17. julij 2018 ob 07:58

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonsko je v zadnjih dneh zajel vročinski val, za posledicami katerega je umrlo 14 ljudi. Vročina otežuje obnavljanje prizadetih območij po smrtonosnih poplavah, ki so zahtevale več kot 200 življenj.

Temperature so se v ponedeljek, na državni praznik, v notranjosti države povzpele do 39 stopinj Celzija, kar je skupaj z visoko vlažnostjo povzročilo nevarne razmere, je sporočila Japonska meteorološka agencija.

Temperature nad 35 stopinj Celzija, kar na Japonskem označujejo kot "intenzivno vroče dni", so zaznali na kar 200 lokacijah po državi.

Preko konca tedna je skupno za posledicami hude vročine umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi tudi ženska v 90. letih, ki je obnemogla na polju. Več tisoč ljudi so medtem sprejeli na zdravljenje v bolnišnice. Vročinski val se medtem ne umirja, saj naj bi trajal še vsaj do konca tega tedna.

Vročina otežuje ukrepanje po poplavah

Na zahodu države, kjer še vedno poteka iskanje pogrešanih po hudih poplavah, so temperature dosegle 34 stopinj Celzija, kar je močno otežilo razmere za vojsko in prostovoljce, ki čistijo velike količine blata in razvalin. Poplave so prejšnji teden zahtevale najmanj 200 mrtvih, po čemer so jih označili za najhujšo vremensko nesrečo na Japonskem v več kot treh desetletjih.

J. R.