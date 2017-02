Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi močnega deževja se je pojavila nevarnost zrušenja glavnega prepusta za odvečno vodo. Foto: EPA Sorodne novice V delu Kalifornije izredne razmere zaradi rušenja prepusta na jezu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jez v Kaliforniji bo vzdržal: ljudje se lahko vrnejo domov

Močno deževje načelo jez

15. februar 2017 ob 17:39

Oroville - MMC RTV SLO

190.000 ljudi, ki živi v bližini najvišjega jezu v ZDA, se lahko vrne domov, saj je minila nevarnost, da bi jez v Orovillu v Kaliforniji popustil in povzročil katastrofo.

Ljudje so bili pred dnevi evakuirani, potem ko so se na 230 metrov visokem jezu ob močnem dežju pojavile poškodbe.

Oblasti so zato ukazale evakuacijo. Zdaj je strokovnjakom uspelo znižati gladino vode, potem ko so iz jezera Oroville, ki ga zadržuje jez, izčrpali velike količine vode in tako zmanjšali pritisk.

Nevarnost še ni popolnoma minila

Oblasti so evakuirane prebivalce obvestile, da se lahko vrnejo na svoje domove, a morajo ostati pripravljeni na izselitev, če bi se položaj poslabšal.

Prvič v skoraj 50-letni zgodovini jezu Oroville, ki leži 50 kilometrov severno od Sacramenta, so morali prebivalstvo evakuirati.

A. V.