Jordanija preklicala zakon, ki je oprostil posiljevalca, če se je poročil z žrtvijo

Dolg, a uspešen boj

24. april 2017 ob 14:04

Aman - MMC RTV SLO

V Jordaniji so preklicali sporni člen v kazenskem zakoniku, po katerem se je posiljevalec izognil zaporni kazni, če se je poročil s svojo žrtvijo in je njun zakon trajal vsaj tri leta.

Aktivisti in aktivistke za pravice žensk, muslimanski in krščanski veljaki, pa tudi mnogi drugi so se več let trudili, da bi vlada spremenila člen 308 v omenjenem zakonu. Njegovi zagovorniki so po drugi strani trdili, da ta odločba ohranja čast in ugled žrtve.

Lani je bil najprej sprejet amandma h kazenskemu zakoniku, ki je govoril o tem, da se je lahko posiljevalec poročil s svojo žrtvijo, če je bila ta stara med 15 in 18 let in je bil spolni napad ocenjen kot sporazumen. Oblasti so takrat odločitev utemeljile s tem, da bi njena družina lahko dekle poškodovala ali ubila, če se ne bi poročila s svojim napadalcem.

Februarja letos pa je posebni kraljevi odbor za zaščito ženskih pravic predlagal, da bi zakon v celoti preklicali, kar se je zdaj tudi zgodilo. Ženske aktivistke so ob tem dejale, da so "se jim uresničile sanje in da gre za zgodovinski uspeh", poroča BBC.

Podoben zakon še vedno velja v Libanonu, zato so tamkajšnje aktivistke v protest in opomin ob obmorski promenadi v Bejrutu na okna obesile poročne obleke. Aktivistke upajo, da bodo maja tudi one dosegle preklic podobnega zakona.

A. P. J.