Kadirov zavrnil obtožbe o umorih in mučenju gejev; Kremelj mu verjame

Mednarodne organizacije zaskrbljene

21. april 2017 ob 12:28

Moskva - MMC RTV SLO

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je med srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zavrnil obtožbe o tem, da oblasti v tej severnokavkaški avtonomni republiki izvajajo "čistko" med homoseksualnimi moškimi.

Ruski časopis Novaja Gazeta je nedavno objavil članek, v katerem trdi, da je bilo v Čečeniji pridržanih več kot sto homoseksualcev, nekaj jih je izginilo, najmanj trije pa so bili ubiti. Lokalne oblasti naj bi pridržane moške mučile v tajnih zaporih, pogosto pa so jih izpustile šele, ko so njihovi svojci zanje plačali visoke odkupnine. Navedbe je potrdilo več virov iz čečenskih državnih agencij in aktivistov.

Članek je povzročil veliko ogorčenja po vsem svetu - oglasil se je tudi Svet Evrope -, medtem ko so ga v Čečeniji sprejeli z veliko mero sovražnosti. Kljub temu je tožilstvo v Čečeniji sporočilo, da bo poročila preiskalo.

Kadirov se je v sredo, ko so kamere posnele njegovo srečanje s Putinom v Kremlju, sam dotaknil tega vprašanja, ko je spregovoril o "hujskaših člankih o Čečeniji, o domnevnih dogodkih, o domnevnih pridržanjih". Putin ga ni prosil, naj pojasni svoje besede, zato se je zdelo, da njegov molk pomeni, da se s Kadirovim strinja, piše Guardian. Kadirov je Putinu še dejal, da "ga je sram že samo govoriti o tej temi" in mu zagotovil, da je poročanje Novaje Gazete laž.

"Ni razloga, da jim ne bi verjeli"

Putinov predstavnik Dmitrij Peskov je nato dejal, da je čečenski voditelj ruskemu predsedniku zagotovil, da gre pri obtožbah za "žaljivke in obrekovanja". "Kremelj nima nikakršnega razloga, da bi dvomil o trditvah Kadirova, da se v Čečeniji dogaja pregon na podlagi spolne usmerjenosti. Preiskovalni novinarji niso našli nobenih dokazov za trditve Novaje Gazete," je dodal.

"V Čečeniji ni gejev"

Predtem je predstavnik Kadirova, Alvi Karimov, zavrnil obtožbe o preganjanju homoseksualcev v Čečeniji z besedami, da v Čečeniji sploh ne živijo istospolno usmerjeni. "Tudi če bi v Čečeniji obstajali takšni ljudje, oblasti z njimi ne bi imele nobenega dela, saj bi jih že njihovi sorodniki poslali nekam, od koder ni vrnitve," je izjavil.

Pri Guardianu pišejo, da so sami govorili s štirimi čečenskimi homoseksualci, ki so bili žrtve protigejevske propagande. Tako je neki moški dejal, da so ga več kot en teden mučili z električnimi šoki in da je bilo z njim zaprtih še vsaj ducat ljudi.

Obtožbe preučuje tudi Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice in druge mednarodne organizacije, ki so pozvale rusko vlado, naj uvede preiskavo o obtožbah in zaščiti novinarje, piše Independent.

A. P. J.