Kalifornija: Požar Thomas grozi Santa Barbari

11. december 2017 ob 07:25

Santa Barbara - MMC RTV SLO

Zaradi gozdnih požarov, ki pustošijo po južni Kaliforniji, so odredili nove evakuacije prebivalcev. Požar Thomas, ki je ušel izpod nadzora, se je razplamtel v bližini obalnega mesta Santa Barbara.

Zaradi vetra se je največji požar v državi, ki so ga poimenovali Thomas, še razplamtel in je dosegel pacifiško obalo. Hkrati veter tudi otežuje delo gasilcem. Ob Santa Barbari požar ogroža tudi bližnje mestece Carpinteria, kjer so že evakuirali ljudi. Medtem ko je večina požarov v državi pod nadzorom, pa je Thomas, ki je največji, pod kontrolo le v okoli 15-odstotkih, poroča BBC.

Glede na vremenske napovedi naj bi se hitrost vetra čez dan še povečala, ponoči pa naj bi se veter vendarle umiril. V obrobju Carpinterie so plameni že dosegli stanovanjska območja. Ogenj je doslej skupaj od 4. decembra že uničil okoli 800 hiš in drugih objektov, ogroženih pa jih je približno še 15.000. Okoli 200.000 ljudi so že preselili na varno, okoli 90.000 domov je brez elektrike, uničenih pa je že več kot 700 kvadratnih kilometrov površin.

Ves teden se v Kaliforniji borijo s požari. Šest večjih in še nekaj manjših je izbruhnilo prejšnji ponedeljek na jugu zvezne države z največjim številom prebivalcev v ZDA. Zaradi vetra so v nekaj urah zajeli več deset tisoč hektarjev, čemur sta pripomogli tudi nizka vlažnost in suha zemlja. Medtem so že izdali opozorilo najvišje stopnje, tudi predsednik ZDA Donald Trump pa je razglasil izredno stanje. Guverner Kalifornije Jerry Brown je dejal, da se boji, da bo zaradi podnebnih sprememb boj s požari postal novo normalno stanje tudi skozi vse leto.

Veter se je sicer konec tedna malce le unesel in lahko so znova poletela letala za gašenje požarov, gasilci pa so v boju z ognjenimi zublji napredovali na številnih krajih, med drugim okoli Los Angelesa in San Diega. Vendar pa vreme ostaja suho in vetrovno, kar pomeni, da lahko kjerkoli spet izbruhne nov požar, piše STA.

