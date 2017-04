Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 24 glasov Ocenite to novico! Ljudje prižigajo sveče na kraju četrtkovega tragičnega dogodka. Foto: Reuters Elizejske poljane s Slavolokom zmage so ena najbolj obleganih turističnih točk v Franciji. Foto: Reuters Prav med napadom je enajst kandidatov skušalo še zadnjič prepričati volivce, naj v nedeljo glasujejo zanje. Foto: Reuters VIDEO Pariška policija išče mor... Sorodne novice Na Elizejskih poljanah ubita policista Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Karim Cheurfi imel pestro kriminalno zgodovino, a ni kazal znakov radikalizacije

Po napadu nekoliko zrasla podpora Le Penovi

21. april 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 18:52

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Napadalec, ki je v četrtek zvečer na Elizejskih poljanah streljal na policiste, je zaradi poskusa umora policista leta 2001 preživel 10 let v zaporu. Preiskovalci iščejo morebitne sostorilce, eden osumljencev se je sam predal.

Francoski preiskovalci so napadalca s pomočjo dokumentov, ki jih je pustil v avtomobilu, identificirali kot 39-letnega Karima Cheurfija. Okoli 21.00 je na Elizejskih poljanah ustavil svoje vozilo v bližini policijskega kombija, izstopil in z avtomatskim orožjem začel streljati. Ko je ubil enega policista, je skušal pobegniti in v teku še naprej streljal, tako da je ranil še dva policista. Nato je sam padel pod streli varnostnih organov. Ob tem je bila po zadnjih podatkih huje ranjena nemška državljanka, katere stanje pa je stabilno.

Novinarka in voditeljica TV Slovenija Manica J. Ambrožič je bila v času napada le okoli 100 metrov stran. Njeno kolumno o dogajanju si preberite tukaj.



Napadalec ni kazal znakov radikalizacije

Francoski državni tožilec Francois Molins je medtem dejal, da strelec ni nikoli kazal znakov radikalizacije, čeprav ima dolgo kriminalno zgodovino. "Ni bil na seznamu varnostnih služb in ni kazal znakov radikalizacije, čeprav je preživel mnogo let v zaporu", je dejal na tiskovni konferenci in potrdil, da so sicer ob njegovem truplu našli sporočilo z vsebino, naklonjeno t. i. Islamski državi. Varnostni organi se še vedno trudijo ugotoviti, če je napadalec deloval sam. Januarja in februarja je odpotoval v Alžiriji, čeprav bi se moral zaradi pogojnega izpusta redno javljati policiji.

10 let v zaporu

Cheurfi je bil francoski državljan in je živel v pariškem predmestju Chelles. 39-letnik je bil na radarju varnostnih organov in obveščevalnih služb kot potencialni islamski skrajnež.

Leta 2001 je med poskusom prijetja zaradi ukradenega avtomobila streljal na dva policista. Leta 2005 je bil obsojen zaradi treh poskusov umora, v dveh primerih zaradi poskusa umora policistov. Med prestajanjem zaporne kazni je varnostniku odvzel pištolo in ga z njo ustrelil in ranil. Leta 2015 so ga iz zapora pogojno izpustili.

Februarja letos so ga prijeli zaradi načrtovanja umora policista, a so ga izpustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Avto poln orožja

Policija naj bi v bližini njegovega trupla našla napisano sporočilo, ki zagovarja t. i. Islamsko državo ter dodaja, da je na policiste streljal ob zavedanju, da ga bodo ubili, je povedal vir blizu preiskave. V njegovem avtomobilu so našli dve puški; jurišno puško in potezno šibrenico ter več nožev.

Francosko notranje ministrstvo je oznanilo, da so pridržali tri družinske člane napadalca.

Samooklicana Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napad, je sporočila, da je šlo za njenega borca z belgijskim državljanstvom po imenu Abu Jusuf Al Baljiki.

Osumljenec se je sam predal

V povezavi z napadom so iskali še enega osumljenca, Youssoufa El Osrija, ki pa se je sam predal belgijski policiji. Tožilstvo v belgijskem Antwerpnu je kasneje pojasnilo, da moški ni povezan z napadom. "Moški je prišel na policijo, potem ko je opazil svojo fotografijo na družbenih omrežjih kot prvi osumljenec, povezan z napadom," so dodali.

Belgijske varnostne službe naj bi pred napadom Francijo obvestile, da je "izjemno nevaren posameznik" s tem imenom na poti v Francijo.

Tiskovni predstavnik francoskega notranjega ministrstva Pierre-Henry Brandet je sprva potrdil, da so po podatkih belgijskih varnostnih služb našli drugega osumljenca. Sedaj pravi, da je prezgodaj za ugotovitve, ali je drugi osumljenec bil vpleten v dogodke. "Preveriti moramo več sledi, ničesar ne izključujemo," je dodal.

IS identificiral napačnega napadalca

Samooklicana Islamska država (IS) je kmalu po napadu prevzela odgovornost zanj. V izjavi je napadalca identificirala kot "Abuja Jusufa Al Baljika - Belgijca". Ni znano, ali je El Osri, ki se je predal belgijski policiji, v kakršnikoli povezavi z napadalcem ali človekom, imenovanim od IS-a.

"Ne razumemo, zakaj je IS identificiral napačnega človeka," je povedal policijski vir, "a se zdi jasno, da je IS nekaj načrtoval," je dodal.

Hollande: Napad je povezan s terorizmom

Po napadu so izpraznili celotno avenijo Elizejske poljane, ki velja za eno najbolj turistično obleganih znamenitosti v francoski prestolnici.

Francoski predsednik François Hollande, ki je sklical sestanek varnostnega kabineta, je izrazil prepričanje, da je bil napad povezan s terorizmom in dodal, da vsa država stoji za varnostnimi organi, padlega policista pa bodo pokopali z državnimi častmi.

Premier: Ne pustimo se ustrahovati

Francoski premier Bernard Cazeneuve je po omenjenem sestanku sodržavljane pozval, naj se ne pustijo ustrahovati in manipulirati. "Naša naloga je, da se ne vdamo strahu, ustrahovanju in manipulacijam, ki bi koristile sovražnikom republike."

Dejal je še, da napad ne bi smel vplivati na nedeljski prvi krog predsedniških volitev. "Nič ne sme ovirati tega demokratičnega trenutka, ki je temeljnega pomena za našo državo," je poudaril in Francoze pozval k enotnosti. Napovedal je še, da bo za varnost ob francoskih predsedniških volitvah v prihodnjih dneh skrbelo več kot 50.000 policistov, v pripravljenosti bodo tudi posebne enote policije.

V nedeljo volitve

Prav med napadom se je po televiziji zadnjič pojavilo enajst kandidatov, saj bo v Franciji v nedeljo potekal prvi krog predsedniških volitev. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen je po napadu tvitnila: "Sočustvujem z našimi varnostnimi silami, ki so bile znova napadene", desnosredinski François Fillon je poudaril, da "policisti žrtvujejo svoja življenja, da branijo naša", neodvisni kandidat Emmanuel Macron je izjavil, da je prva predsednikova dolžnost zagotavljanje varnosti, kandidat skrajne levice Jean-Luc Melenchon pa je tvitnil, da bodo teroristični napadi vedno kaznovani. Vsi glavni kandidati so odpovedali za danes napovedane dogodke v okviru zadnjega dne kampanje.

Napad je obsodila tudi mednarodna skupnost. Ameriški predsednik Donald Trump je tako izrazil sožalje vsem Francozom in dodal: "Videti je, da se je zgodil nov teroristični napad. Kaj lahko rečem? To se nikoli ne konča." Nemška kanclerka Angela Merkel pa je sporočila, da Nemčija "močno in odločno" stoji Franciji ob strani.

Po napadu večja podpora Le Penovi

Zadnja javnomnenjska anketa političnega časnika Le Point, ki je bila izvedena po napadu, je pokazala, da podpora Marine Le Pen zrasla za eno odstotno točko in sedaj uživa 23-odstotno podporo. Emmanuel Macron je sicer s 24,5-odstotno podporo še naprej v vodstvu, izgubil pa je pol odstotne točke.

Še vedno izredne razmere

Do streljanja je prišlo zgolj dva dneva po aretaciji dveh terorističnih osumljencev, ki naj bi načrtovala skorajšnji napad. Pri njiju so našli tudi orožje in eksploziv.

V Franciji še vedno veljajo izredne razmere, ki so jih uveljavili po napadih leta 2015. Na ulicah je več tisoč vojakov in oboroženih policistov.

A. P. J., J. R.